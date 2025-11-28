Qué se sabe de las acciones terrestres que EE. UU. podría comenzar “muy pronto” en Venezuela

Qué se sabe de las acciones terrestres que EE. UU. podría comenzar "muy pronto" en Venezuela

El mandatario estadounidense comentó que las Fuerzas Armadas comenzarán muy pronto operaciones terrestres en Venezuela, tras el éxito de la operación Punta de Lanza.

PALM BEACH, FLORIDA - NOVEMBER 27: President Donald Trump participates in a call with U.S. service members from his Mar-a-Lago club in Florida on Thanksgiving Day on November 27, 2025 in Palm Beach, Florida. Pete Marovich/Getty Images/AFP (Photo by Pete Marovich / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Aunque no dio mayores detalles, Trump sugirió haber tomado una decisión sobre el futuro de Venezuela luego de la designación de el cartel de los Soles como una organización militar. (Foto Prensa Libre: AFP)

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela continúa en aumento, luego de que el presidente Donald Trump sugiriera que su país se prepara para tomar nuevas medidas contra el narcotráfico, al afirmar que los ataques terrestres comenzarán “muy pronto”.

Durante una llamada con militares estadounidenses con motivo del Día de Acción de Gracias, Trump comentó que llevarán a tierra la operación contra el narcotráfico en Venezuela, tras celebrar el éxito de las operaciones marítimas, que —según dijo— han reducido en 85% el tráfico de drogas en aguas donde se han destruido más de 20 lanchas desde el 1 de septiembre.

“En las últimas semanas, han estado trabajando para disuadir a los narcotraficantes venezolanos, de los cuales hay muchos. Por supuesto, ya no hay muchos que entren por mar”, dijo Trump a los miembros del servicio en la llamada.

“Probablemente hayan notado que la gente ya no quiere entregar por mar, y también comenzaremos a detenerlos por tierra”, continuó el presidente. “La tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto”.

El mandatario agregó una amenaza contundente: “Les advertimos: dejen de enviar veneno a nuestro país”.

Según el medio CNN, los comentarios de Trump sugieren que el presidente ha tomado una decisión sobre el futuro de Venezuela, luego de designar al presidente Nicolás Maduro y a sus aliados en el gobierno como miembros de una organización terrorista extranjera a principios de esta semana.

Sin embargo, Trump no dio mayores detalles sobre cómo se realizarían ni cuándo comenzarían esas acciones terrestres.

La respuesta de Venezuela

El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, comentó que están abiertos al diálogo, según cita el medio Euro News. Por su parte, Maduro durante el acto del aniversario de la aviación militar venezolana ordenó a la Fuerza Aérea estar “alerta, listos y dispuestos para defender nuestros derechos como nación, como patria libre y sobrerana". "Se que jamás le fallarán a Venezuela", expresó.

Según ese medio, el mandatario chavista se ha mostrado confiado en una victoria, en caso de que Venezuela llegara a declararse como República en armas.

Durante un acto militar en la base aérea de Maracay, las tropas realizaron ejercicios de intercepción de aeronaves y unidades invasoras ante las cámaras del canal estatal.

