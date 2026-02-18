Internacional
Qué se sabe de los nueve esquiadores que desaparecieron tras una avalancha en California
Nueve esquiadores habrían desaparecido luego de registrarse una avalancha el pasado 17 de febrero en el pico Castle, en California.
Esta captura de pantalla de un video proporcionado por la Oficina del Sheriff del Condado de Nevada muestra a un equipo de rescate de esquí dirigiéndose a la zona de una avalancha en la zona de Castle Peak en Truckee, California, el 17 de febrero de 2026. (Foto Prensa Libre: AFP)
Aproximadamente nueve esquiadores habrían desaparecido el pasado 17 de febrero debido a una avalancha registrada en el norte de California, mientras continúan los trabajos de búsqueda y rescate por parte de las autoridades.
De acuerdo a información del Departamento del Sheriff del condado de Nevada, la avalancha se produjo a las 11 horas con 30 minutos en el denominado Pico Castle.
La avalancha, según las autoridades, habría impactado a 15 personas; 12 esquiadores y tres guías.
"Al menos seis de los esquiadores sobrevivieron a la avalancha y permanecieron en el lugar a la espera del rescate", afirmó el comunicado de las autoridades.
En un principio, las autoridades afirmaron previamente que habían 16 personas afectadas, sin embargo, dicha cifra fue revisada y se cambió a 15.
"Debido a las condiciones climáticas extremas, el personal de rescate tardó varias horas para alcanzar a los esquiadores y transportarlos a un sitio seguro donde fueron sometidos a una evaluación médica", afirmó el Departamento del Sheriff.
Las autoridades afirman que las labores de búsqueda continúan, aunque todo dependerá de las condiciones climáticas.
Previo al incidente con los esquiadores, las autoridades habían emitido numerosas advertencias de aludes que iban a formarse desde la madrugada del pasado 17 de febrero hasta la madrugada de este miércoles.
Sobre todo, las autoridades alertaron sobre avalanchas que pueden formarse en la cordillera de la Sierra Nevada, lugar donde se encuentra el pico Castle.
"Se espera que se produzcan avalanchas de gran tamaño el martes, el martes por la noche y al menos hasta la madrugada del miércoles en terrenos de montaña no controlados", detalló el Centro de Avalanchas de Sierra.
Lea también: Video: así fue el alud que dejó al menos ocho muertos y una veintena de desaparecidos en Colombia