Qué se sabe de los nueve esquiadores que desaparecieron tras una avalancha en California

Aproximadamente nueve esquiadores habrían desaparecido el pasado 17 de febrero debido a una avalancha registrada en el norte de California, mientras continúan los trabajos de búsqueda y rescate por parte de las autoridades.

De acuerdo a información del Departamento del Sheriff del condado de Nevada, la avalancha se produjo a las 11 horas con 30 minutos en el denominado Pico Castle.

La avalancha, según las autoridades, habría impactado a 15 personas; 12 esquiadores y tres guías.

"Al menos seis de los esquiadores sobrevivieron a la avalancha y permanecieron en el lugar a la espera del rescate", afirmó el comunicado de las autoridades.

En un principio, las autoridades afirmaron previamente que habían 16 personas afectadas, sin embargo, dicha cifra fue revisada y se cambió a 15.

"Debido a las condiciones climáticas extremas, el personal de rescate tardó varias horas para alcanzar a los esquiadores y transportarlos a un sitio seguro donde fueron sometidos a una evaluación médica", afirmó el Departamento del Sheriff.

RACE AGAINST TIME: A desperate search is underway for several missing skiers after a powerful storm unleashed an avalanche near Lake Tahoe, dumping more than 30 inches of snow in just 24 hours. Six people have been rescued after emergency beacons led crews to their location. pic.twitter.com/TG1K0HiDWA — Fox News (@FoxNews) February 18, 2026

Las autoridades afirman que las labores de búsqueda continúan, aunque todo dependerá de las condiciones climáticas.

Previo al incidente con los esquiadores, las autoridades habían emitido numerosas advertencias de aludes que iban a formarse desde la madrugada del pasado 17 de febrero hasta la madrugada de este miércoles.

Sobre todo, las autoridades alertaron sobre avalanchas que pueden formarse en la cordillera de la Sierra Nevada, lugar donde se encuentra el pico Castle.

"Se espera que se produzcan avalanchas de gran tamaño el martes, el martes por la noche y al menos hasta la madrugada del miércoles en terrenos de montaña no controlados", detalló el Centro de Avalanchas de Sierra.

Lea también: Video: así fue el alud que dejó al menos ocho muertos y una veintena de desaparecidos en Colombia