¿Quién era Alexander Aslani, el “cirujano de las famosas” que murió tras un ataque en España?

El cirujano plástico Alexander Aslani, de 57 años, conocido popularmente como "el cirujano de las famosas", fue asesinado en su clínica, denominada Cirumed, ubicada en Marbella, España.

Según medios de comunicación internacionales, el ataque ocurrió poco antes de las 18 horas del 7 de octubre, cuando un hombre vestido de negro y con el rostro cubierto ingresó al establecimiento y disparó contra el especialista.

Tras la agresión, el sospechoso huyó del lugar en una motocicleta, presuntamente con el apoyo de un cómplice.

La esposa del médico presenció los hechos junto a otros testigos, quienes alertaron de inmediato al servicio de Emergencias 112 Andalucía. Según reportes, los paramédicos intentaron estabilizarlo en el establecimiento, pero las heridas que sufrió en la cabeza fueron severas.

Un día después del homicidio, la Policía Nacional detuvo a un joven de 18 años, de nacionalidad sueca, como presunto autor del crimen.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por medios internacionales, el sospechoso se habría trasladado exclusivamente para matar al médico y habría contado con apoyo local.

La investigación actual se centra en esclarecer quién contrató al atacante y los motivos del homicidio. Entre las hipótesis que manejan las autoridades, se investigan posibles vínculos de algunos pacientes con el crimen organizado y el narcotráfico.

Trayectoria de Alexander Aslani

Nacido en Alemania y fundador de Cirumed Clinic, se consolidó como uno de los especialistas estéticos más destacados de España en el 2016. Su clínica atrajo a numerosas personalidades del espectáculo internacional, incluidas celebridades británicas como Chloe Sims y Aisleyne Horgan-Wallace.

Tras conocerse su deceso, diversas figuras públicas y pacientes expresaron su pésame. La modelo e influencer Claudia Bavel compartió un mensaje de despedida en sus redes sociales, en el que lamentó la pérdida y recordó los planes que tenían de reencontrarse en España.