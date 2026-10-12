Quién es “El Cabra”, el presunto cabecilla de la Mara 18 capturado en México y buscado por 15 homicidios

Autoridades mexicanas detuvieron este martes 12 de octubre a Óscar Ariel, alias El Cabra, presunto cabecilla de la organización criminal Mara 18, buscado por la justicia de El Salvador por su probable participación en al menos 15 homicidios.

Además, estaría implicado en delitos sexuales y tráfico de drogas a pequeña escala, según informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El funcionario señaló al presunto cabecilla como un objetivo prioritario para las autoridades salvadoreñas y uno de los cabecillas de esta estructura delictiva.

La captura se concretó en Villahermosa, Tabasco, durante un operativo en el que participaron la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la propia SSPC y fuerzas de seguridad estatales.

La SSPC reconoció y agradeció públicamente al Gobierno de El Salvador por el intercambio de información que hizo posible la captura. Hasta el momento, las autoridades no han precisado la fecha exacta del operativo, el tiempo que el detenido llevaba oculto en territorio mexicano ni los detalles formales sobre el proceso para su entrega a El Salvador.

La organización criminal Mara 18 constituye una de las pandillas de origen centroamericano con mayor arraigo histórico en Centroamérica y opera junto a grupos como la Mara Salvatrucha (MS-13) en países como Guatemala, Honduras y El Salvador.

Origen regional y ofensiva gubernamental contra las pandillas

Los antecedentes de esta estructura se remontan a su surgimiento en Los Ángeles, Estados Unidos, desde donde expandió sus operaciones hacia Centroamérica para consolidar redes de extorsión, homicidios selectivos, narcotráfico y violentas disputas por el control territorial.

En territorio salvadoreño, el grupo delictivo se ha convertido en el blanco principal de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno del presidente Nayib Bukele desde marzo del 2022, un plan amparado en el régimen de excepción que ha derivado en miles de detenciones de presuntos pandilleros en todo el país.

*Con información de EFE