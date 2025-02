Quién es el líder del Tren de Aragua, la banda criminal originaria de Venezuela extendida por Latinoamérica

La banda criminal conocida como Tren de Aragua, es considerada una de las estructuras criminales más poderosas de Venezuela, a tal punto que se ha expandido en otros países de Latinoamérica. De hecho, este 13 de febrero el Departamento de Estado de EE. UU. la incluyó dentro de su lista de organizaciones calificadas como "terroristas".

A su vez, las autoridades de Guatemala investigan si el ataque armado ocurrido el pasado 12 de febrero en el kilómetro 22 de la ruta a El Salvador habría participado un miembro de esta estructura criminal.

Según el portal Insight Crime, la estructura criminal se formó hace más de una década en la cárcel de Tocorón, ubicada en el estado de Aragua. Sin embargo, quien se le atribuye no solo a ser uno de sus fundadores sino el responsable de que la estructura tomara mayor poder con el paso de los años es Héctor Rustherford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero".

Nacido el 2 de diciembre de 1983 en Maracay, "Niño Guerrero" empezó en el año 2000 a incursionar en el mundo delictivo, sobre todo en el tráfico de drogas. Las autoridades informan que en 2005 Guerrero habría participado en un tiroteo en una estación policial en Aragua.

Fue detenido dos veces, según Insight Crime, una en 2010 por traficar artículos robados y en 2013 por cometer robos dentro de viviendas.

El Departamento de Estado de EE. UU. agrega que "Niño Guerrero" pasó bastantes años en la cárcel de Tocorón, y que durante su estancia aumentó la influencia de la banda criminal, que pasó de extorsionar a los reclusos y sobornar a guardias de seguridad a tomar el control de las minas de oro del estado venezolano de Bolívar, así los corredores de droga más utilizados en el Caribe.

Venezuela’s Attorney General, Tarek William Saab, has said that the power of the Tren de Aragua, led by “Niño Guerrero,” has been overblown, despite multiple captures of the high-ranking members in Spain and elsewhere. Read more about “Niño Guerrero”: https://t.co/hVS612hHRh pic.twitter.com/SbhrybgC42