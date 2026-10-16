¿Quién es Laken Snelling?: exreina de belleza condenada a 10 años de prisión por la muerte de su bebé

La exreina de belleza y exanimadora de la Universidad de Kentucky, Laken Snelling, fue condenada a 10 años de prisión tras ser hallada culpable de la muerte de su hijo recién nacido, cuyo cuerpo fue descubierto en agosto de 2025 dentro de una bolsa de basura en el armario de su habitación en Lexington, Kentucky, Estados Unidos.

Según informaron medios internacionales como Infobae, la joven de 22 años recibió su sentencia luego de aceptar responsabilidad en los delitos de homicidio involuntario en primer grado, abuso de un cadáver, manipulación de pruebas y ocultar el nacimiento de un bebé.

Durante el proceso judicial que culminó con la condena, la acusada confesó las razones detrás del suceso admitiendo ante las autoridades: “Estaba bajo mucho estrés emocional y mi bebé llegó inesperadamente. Y en lugar de ayudarlo... después limpié y no le dije a nadie”. Asimismo, reconoció haber “acabado con su vida” y que “lo privó de oxígeno”, de acuerdo con los registros recabados por los medios locales.

Los documentos de la investigación y las declaraciones oficiales detallan que los hechos ocurrieron la madrugada del 27 de agosto de 2025, cuando Snelling dio a luz en su dormitorio ubicado fuera del campus universitario.

En su confesión, la joven relató que tras el parto el recién nacido cayó al suelo y que ella permaneció despierta unos 30 minutos antes de quedarse dormida sobre él.

Al despertar horas más tarde, aseguró haber notado que el menor estaba “azul y morado”. En lugar de buscar asistencia médica, envolvió al recién nacido en una toalla, limpió los rastros de sangre y colocó el cuerpo dentro de una bolsa de basura junto con la placenta antes de irse a sus clases habituales.

El hallazgo forense y la negativa de beneficios procesales

La autopsia realizada por las autoridades forenses determinó que la causa de la muerte del bebé fue asfixia, corroborando los indicios recabados en la escena policial.

A pesar de que la fiscalía había propuesto una pena de 13 años de prisión como parte de un acuerdo de culpabilidad, el tribunal optó por dictar una condena de 10 años. No obstante, las autoridades judiciales aclararon que la sentenciada podrá solicitar la libertad condicional “una vez que haya cumplido el 85% de su condena”, según la información difundida por la cadena FOX 56.

También se reveló que previo al nacimiento, el teléfono de la acusada contenía registros de búsquedas y consultas digitales relacionadas con el embarazo, lo que marcó un giro en la vida de quien destacaba en competencias académicas y certámenes de belleza.