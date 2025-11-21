¿Quién es Ryan Wedding, el exatleta olímpico catalogado como el “Pablo Escobar” moderno?

El jueves 20 de diciembre, el Gobierno de EE. UU. anunció que elevó de US$10 millones a US$15 millones (Q114 millones 905 mil) la recompensa por información que permita capturar a Ryan James Wedding, presunto narcotraficante que representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno del 2002, en la prueba de eslalon gigante.

Ante esta situación, la administración del presidente estadounidense Donald Trump decidió imponer sanciones financieras contra el exatleta canadiense de 44 años, junto con nueve empresas vinculadas a otras nueve personas también acusadas de traficar drogas desde la Ciudad de México hacia las metrópolis de Washington D. C. y Toronto.

Tras el aumento de la recompensa, Ryan James Wedding figura ahora en la lista de los diez fugitivos más buscados de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), a pesar de haber representado en su momento a Canadá como snowboardista en los Juegos Olímpicos de Invierno del 2002, en la ciudad de Salt Lake City, Utah.

Esto se debe a que, conforme a lo expuesto por el Departamento de Estado, luego de su carrera deportiva, Ryan Wedding se dedicó al narcotráfico. Su última base de operaciones conocida es la Ciudad de México, donde colabora estrechamente con el cartel de Sinaloa y es responsable de traficar más de 60 toneladas de cocaína al año.

De atleta olímpico a capo de las drogas

El pasado miércoles 19 de noviembre, la Policía canadiense arrestó al menos a siete personas relacionadas con Ryan James Wedding, entre ellas un conocido abogado, Deepak Paradkar, quien en las redes sociales se identifica como “el abogado de la cocaína” y habría aconsejado al exolímpico asesinar a un testigo del FBI en Colombia.

Otro de los detenidos es Atna Onha, de 40 años, quien compareció ante un tribunal de Montreal y cuya extradición ha sido solicitada por el FBI. Aunque los detalles de su caso están sellados, la radiotelevisión pública canadiense CBC indicó que su arresto está relacionado con asesinatos y tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Toronto.

Asimismo, mediante una rueda de prensa en la ciudad de Washington D. C., la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, declaró abiertamente que Ryan James Wedding “controla una de las organizaciones de narcotráfico más prolíficas y violentas del mundo”, ya que actualmente es el mayor distribuidor de cocaína en el territorio canadiense.

"Ryan James Wedding colabora estrechamente con el Cartel de Sinaloa, una organización criminal transnacional mexicana, y es responsable de traficar cada año, desde el 2022, más de 60 toneladas de cocaína colombiana hacia la ciudad de Los Ángeles, utilizando para ello camiones procedentes de México y Colombia", agregó Pam Bondi.

Ryan James Wedding: Acusado en Norteamérica

El exsnowboardista olímpico Ryan James Wedding, quien participó hace más de dos décadas en la prueba de eslalon gigante paralelo masculino, está acusado actualmente en los Estados Unidos y Canadá por dirigir una empresa delictiva, asesinato y conspiración para la distribución de cocaína desde México y Colombia hacia Norteamérica.

La fiscal Pam Bondi anunció nuevos cargos contra el canadiense por intimidación de testigos y asesinato, luego de que un testigo federal del caso fuera asesinado en Medellín. Por ello, la recompensa se anunció mientras el presidente Trump utiliza los aranceles para presionar a México y Canadá a frenar el tráfico de fentanilo hacia EE. UU.