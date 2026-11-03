¿Quién es Tony Montana, hermano de El Mencho, y por qué aceptó una pena de 20 años de prisión en EE. UU.?

Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana y hermano del fallecido cabecilla del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, aceptó la posibilidad de recibir una condena de 20 años de prisión en Estados Unidos, según un documento presentado por su defensa ante un tribunal federal de Washington.

El acusado, de 68 años, solicitó clemencia a la justicia estadounidense mediante una carta en la que reconoció su responsabilidad por los delitos cometidos y manifestó su preocupación por su estado de salud y la posibilidad de morir lejos de su familia.

Según medios internacionales, la petición fue presentada por su abogado, Frank Pérez, quien respaldó una pena de 240 meses de prisión, equivalente a 20 años, de acuerdo con la recomendación de la Oficina de Libertad Vigilada de Estados Unidos.

¿Por qué Tony Montana podría recibir 20 años de prisión?

Oseguera Cervantes se declaró culpable en julio del 2026 ante la jueza Beryl A. Howell, del Tribunal Federal del Distrito de Columbia, por delitos relacionados con el tráfico de cocaína y metanfetamina, así como con armas de fuego.

Su caso está vinculado con actividades del CJNG y del Cartel del Milenio, organizaciones criminales con las que estuvo relacionado. Según el memorándum judicial, la pena recomendada contempla 180 meses de prisión por el primer cargo y otros 60 meses consecutivos por el segundo.

La defensa argumentó que una condena mayor podría representar una cadena perpetua debido a las enfermedades crónicas que padece el acusado. El documento señala que su salud está "gravemente deteriorada" y que tiene una expectativa de vida reducida.

La condena todavía no es definitiva. La audiencia en la que la jueza determinará la pena está programada para el 13 de noviembre del 2026.

"Pido misericordia": la carta del hermano de El Mencho

En una carta dirigida al tribunal, Oseguera Cervantes expresó arrepentimiento por su participación en actividades delictivas y pidió que se consideraran sus circunstancias personales al momento de dictar sentencia.

"Estoy profundamente arrepentido por mis acciones y por el daño que causaron", escribió. También manifestó su deseo de regresar con su familia y pasar con ella los años que le quedan de vida. "Respetuosamente le pido al Tribunal compasión y misericordia", señaló en el documento.

El acusado relató que creció en condiciones de pobreza en Michoacán, México, y que comenzó a trabajar desde temprana edad para ayudar a su familia. Según su testimonio, emigró a Estados Unidos a los 16 años y trabajó durante varios años en restaurantes antes de involucrarse en actividades relacionadas con el narcotráfico.

🔴 El hermano del Mencho acepta una condena de 20 años en Estados Unidos Antonio Oseguera, alias ‘Tony Montana’, figura clave del Cartel Jalisco, pide disculpas a las víctimas en una carta enviada a la Corte para el Distrito de Columbia 🖋️ @rodrigosoriann https://t.co/2XZFU0vBJA — EL PAÍS América (@elpais_america) November 3, 2026

¿Qué relación tenía Tony Montana con el CJNG?

De acuerdo con los documentos judiciales citados por medios mexicanos, Oseguera Cervantes desempeñó funciones en el CJNG y mantuvo vínculos con el Cartel del Milenio.

Su abogado sostuvo que su posición en la organización estuvo relacionada principalmente con su parentesco con El Mencho. Oseguera Cervantes fue trasladado de México a Estados Unidos en febrero del 2025 y permanece recluido en una cárcel de Alexandria, Virginia, bajo estrictas medidas de seguridad.

La decisión sobre su condena quedará en manos de la jueza Beryl A. Howell, quien deberá evaluar la declaración de culpabilidad, los argumentos de la defensa y las disposiciones legales aplicables.

*Con información de El País