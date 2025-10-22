Quién es Zhi Dong Zhang, el capo chino de fentanilo que habría sido detenido en Cuba

Este 22 de octubre, el Gobierno de México confirmó que en Cuba fue detenido un hombre originario de China, identificado como Zhi Dong Zhang, señalado por traficar fentanilo en ese país y en EE. UU.

Conocido también como el "Brother Wang", Zhang es investigado por EE. UU. no solo por sus vínculos con el narcotráfico, sino también por haber lavado aproximadamente US$150 millones para bandas mexicanas.

También se le acusa de contrabandear otras drogas, como cocaína y metanfetamina.

Las autoridades de seguridad de México detallaron que Zhang escapó en julio del 2025 del arresto domiciliario que debía cumplir en la Ciudad de México.

Un día después de la fuga, Zhang habría intentado entrar a Rusia, pero las autoridades de ese país le negaron el ingreso debido a que portaba un pasaporte falso.

Zhi Dong Zhang, “Brother Wang", fue detenido en Cuba hace unas semanas



Abastecía de fentanilo a los Cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, se fugó de un arresto domiciliario en la Ciudad de México en julio cuando estaba sujeto a un juicio de extradición pic.twitter.com/sOjcMKm0Vs — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) October 22, 2025

Tras el intento fallido, Zhang fue deportado a Cuba, donde fue arrestado.

Las autoridades prevén que Zhang sea trasladado a México por parte del gobierno cubano.

🚨 Zhi Dong Zhang, presunto capo del fentanilo, fue detenido hace unas semanas en Cuba tras haberse fugado en julio de su arresto domiciliario en CDMX mientras enfrentaba un proceso de extradición.



Autoridades cubanas informaron a México que el ciudadano chino ingresó con una… pic.twitter.com/wEYJkBQUZw — Azucena Uresti (@azucenau) October 22, 2025

Sin embargo, detallaron que aún no hay una fecha establecida para su llegada a México.

La Fiscalía General de la República informó que fue en octubre del 2024 cuando Zhang fue detenido por primera vez.

Las investigaciones revelaron que el hombre formaba parte de una red global de tráfico de drogas y lavado de dinero, y que tenía vínculos con carteles como el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación.

