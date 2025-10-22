Quién es Zhi Dong Zhang, el capo chino de fentanilo que habría sido detenido en Cuba

Quién es Zhi Dong Zhang, el capo chino de fentanilo que habría sido detenido en Cuba

Zhi Dong Zhang es acusado por las autoridades mexicanas de colaborar con carteles como el de Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa.

Hombre esposado

FOTO ILUSTRATIVA. EL Gobierno de México confirmó la captura en Cuba de un narcotraficante chino acusado de traficar fentanilo y lavar dinero. (Foto Prensa Libre: EFE)

Este 22 de octubre, el Gobierno de México confirmó que en Cuba fue detenido un hombre originario de China, identificado como Zhi Dong Zhang, señalado por traficar fentanilo en ese país y en EE. UU.

Conocido también como el "Brother Wang", Zhang es investigado por EE. UU. no solo por sus vínculos con el narcotráfico, sino también por haber lavado aproximadamente US$150 millones para bandas mexicanas.

También se le acusa de contrabandear otras drogas, como cocaína y metanfetamina.

Las autoridades de seguridad de México detallaron que Zhang escapó en julio del 2025 del arresto domiciliario que debía cumplir en la Ciudad de México.

Un día después de la fuga, Zhang habría intentado entrar a Rusia, pero las autoridades de ese país le negaron el ingreso debido a que portaba un pasaporte falso.

Tras el intento fallido, Zhang fue deportado a Cuba, donde fue arrestado.

Las autoridades prevén que Zhang sea trasladado a México por parte del gobierno cubano.

Sin embargo, detallaron que aún no hay una fecha establecida para su llegada a México.

La Fiscalía General de la República informó que fue en octubre del 2024 cuando Zhang fue detenido por primera vez.

Las investigaciones revelaron que el hombre formaba parte de una red global de tráfico de drogas y lavado de dinero, y que tenía vínculos con carteles como el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación.

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU.  Fentanilo México Narcotráfico Tendencias mundiales 
