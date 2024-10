¿Quién ganó el debate vicepresidencial entre JD Vance y Tim Walz?

El candidato republicano a la Vicepresidencia de EE. UU., JD Vance, superó por dos puntos porcentuales (51% frente a 49%) al demócrata Tim Walz, en el debate televisado el martes 1 de octubre. Sin embargo, Walz sigue siendo el que tiene mejor imagen de los dos, según CNN.

El sondeo, realizado a casi medio millar de espectadores antes y después del debate, de cara a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, mostró también que ambos candidatos salieron con mejor imagen que la que tenían, dijo el medio televisivo.

Antes del debate un 54% creía que Walz, gobernador de Minnesota, iba a tener un mejor desempeño y un 45% opinaba que el mejor sería el senador Vance, pero después de verlos debatir sobre una variedad de temas el 51% opinó que el ganador fue el republicano y un 49% consideró, por el contrario, que fue el demócrata.

En el caso de Walz, después del debate un 59% de los espectadores encuestados dijeron que tenían una opinión favorable de él y un 22% que lo veía desfavorablemente, mientras que antes de enfrentarse a las cámaras esos porcentajes eran 46% y 32%, respectivamente.

En cuanto a Vance, que es el compañero de fórmula del expresidente Donald Trump, con su actuación en el debate logró recortar del 52% al 44% las opiniones desfavorables y aumentar las favorables del 30% al 41%.

CNN indicó que el 65% de los espectadores del debate ahora dicen que Walz está calificado para servir como presidente si fuera necesario y el 58% dice lo mismo de Vance, mientras que, antes del debate, los porcentajes eran del 62% y 50% respectivamente.

Las opiniones muy divididas sobre el resultado del debate del martes contrastan marcadamente con la reacción más decisiva de la audiencia tras los debates más importantes de este año.

En junio pasado, dos tercios de los espectadores del debate opinaron que el expresidente Donald Trump superó al presidente Joe Biden, quien entonces era candidato a la reelección, mientras que en septiembre pasado, una mayoría del 63% que sintonizó el debate entre Trump y Kamala Harris dijo que la vicepresidenta hizo un mejor trabajo.

Los espectadores del debate en la encuesta tenían 3 puntos porcentuales más de probabilidades de estar alineados con los demócratas que con los republicanos, lo que da como resultado una audiencia que era aproximadamente 5 puntos más demócrata que todos los votantes registrados a nivel nacional.

La encuesta fue realizada por mensaje de texto a 547 personas registradas para votar en las próximas elecciones y que dijeron haber visto el debate y cuenta con un porcentaje de error de más o menos 5,3 puntos.

