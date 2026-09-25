Quiénes son Los Choneros de Ecuador y qué vínculo tienen con el Cártel Jalisco Nueva Generación

En Ecuador, la Policía Nacional, en coordinación con Estados Unidos, desmanteló una red criminal ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y detuvo a más de 30 personas.

La acción operativa se llevó a cabo el miércoles 23 de septiembre, mediante un despliegue simultáneo en Guayaquil, Daule, Samborondón, Ventanas, Babahoyo, Puebloviejo, Vinces y Machala. En el operativo participaron más de 320 miembros de la Policía Nacional de Ecuador y 50 elementos del Comando Sur de Estados Unidos.

Tras ocho meses de investigación, el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que la organización desarticulada no tiene vínculos con bandas locales y que operaba en relación directa con el CJNG.

Sin embargo, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador destacó que la operación se dirigió en contra del grupo delictivo ecuatoriano “Los Choneros”, identificado por las autoridades estadounidenses como red que sostiene lazos tanto con el Cártel de Sinaloa como con el CJNG.

Las recientes acciones contra el crimen organizado en Ecuador han contado con la coordinación de personal táctico internacional y fuerzas locales. (Foto Prensa Libre: EFE)

De acuerdo con Reimberg, la estructura criminal operaba en el acopio, intermediación, distribución, transporte y comercialización de grandes volúmenes de droga proveniente de Colombia. Los cargamentos pretendían ser enviados por vía marítima desde los puertos de Guayaquil y Machala hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa; asimismo, el funcionario destacó que la identificación de esta red fue posible gracias a decomisos de droga realizados a lo largo de 2026, los cuales representaron una afectación de 322 millones de dólares para el crimen organizado.

Ecuador se mantiene como el tercer país del mundo que incauta más drogas. Solo por detrás de Colombia y Estados Unidos, se registran 200 toneladas anuales en 2021 y un récord histórico cercano a las 300 toneladas en 2024. Desde 2024, el país vive bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por el presidente Daniel Noboa Azin para intensificar el combate contra las bandas criminales, catalogadas como "terroristas".

Por su parte, el mandatario celebró las más de 30 detenciones y los resultados de las acciones coordinadas con Estados Unidos.

¿Quiénes son Los Choneros y cuáles son sus vínculos con cárteles mexicanos?

Según Infobae, el origen y vínculo de “Los Choneros”, se desglosa de la siguiente forma:

Orígenes y fragmentación: nacieron en Ecuador como una organización dedicada al narcotráfico y se consolidaron como la estructura más grande del país. Tras la muerte de su líder, Jorge Luis Zambrano, en 2020, el grupo se fragmentó y dio paso a nuevas facciones aliadas al CJNG.

nacieron en Ecuador como una organización dedicada al narcotráfico y se consolidaron como la estructura más grande del país. Tras la muerte de su líder, Jorge Luis Zambrano, en 2020, el grupo se fragmentó y dio paso a nuevas facciones aliadas al CJNG. Nuevas facciones: La disputa interna dividió a la estructura en tres organizaciones principales: Los Lobos, Los Chone Killers y Los Tiguerones. Los Lobos emergió como el desprendimiento más grande y comenzó a disputar el control territorial a la organización original.