Rafael Caro Quintero: el día en que el narcotraficante encontró el amor dentro de prisión con una ex reina de belleza

Rafael Caro Quintero se enamoró de Diana Espinoza Aguilar, ex reina de belleza que se encontraba recluida en la misma cárcel que el narcotraficante luego de ser detenida.

En 2008, “La Diva”, como se le conocía a Diana Espinoza, fue detenida con su entonces pareja, el colombiano Ever Villafañe, y fue enviada a prisión por su vínculo directo con el tráfico de drogas.

De acuerdo con algunas versiones, la primera vez que Caro Quintero vio a Diana Espinoza fue en 2010 por medio de la televisión, cuando fue coronada como reina de belleza de la prisión en la que ambos estaban recluidos.

Esta versión fue confirmada por Diana Espinoza durante una entrevista realizada en 2016, en la que también confesó haber conocido a “El Narco de Narcos” gracias a una conductora que llevaba bandas musicales a esta prisión de Jalisco.

“Ella fue quien nos dijo ‘véanse, si están solos los dos, ¿por qué no hablan?’ En ese entonces yo era reina de belleza de ahí de la cárcel y entonces fue él quien me vio… le preguntó por mi a esta chica que era conductora de televisión, ella nos presentó y fue así como empezó a crecer esta relación, este sentimiento. Él estaba solo, yo igual”, reveló.

Añadido a esto, la ex reina de belleza indicó que inicialmente comenzó una relación sentimental con Caro Quintero ya que ambos estaban solos en prisión y, con el paso del tiempo, se dio cuenta de que era un “gran ser humano”.

“Empiezo hablar con él y me doy cuenta que es un gran ser humano, que no es ese monstruo que pintan en los medios de comunicación, no es un perro rabioso. Es una persona común con sentimientos”, indicó.

Luego de salir de prisión en 2011, después de que un juez indicara que no era responsable de los delitos que se le atribuían, Diana Espinoza continuó visitando a Rafael Caro Quintero e hicieron planes de formar una familia y, al momento de la liberación del capo, se casaron.

“Yo salgo de prisión y voy a visitarlo. Ahí decidimos tener un hijo, que después nace fruto de nuestro amor. Teníamos planes de formar una familia. Con planes de que cuando él cumpliera su tiempo en la cárcel, estar juntos y poder ver crecer a nuestro hijo”, reveló la ex reina de belleza.