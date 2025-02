Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo serán acusados formalmente en Nueva York

Caro Quintero, el viejo “narco de narcos” fundador del Cartel de Guadalajara, que fue extraditado el jueves junto a otros 29 narcotraficantes, estaba preso en México desde el 2022.

Está previsto que sea llevado junto a Vicente Carrillo Fuentes, también extraditado ayer, a las 13:00 hora local ante el juez Robert M. Levy, de la corte federal para el Distrito Este de Nueva York, para escuchar los cargos en su contra, tras lo cual las autoridades ofrecerán una conferencia de prensa.

Carrillo Fuentes, conocido como ‘El Vicero’, es hermano de Amado Carrillo ‘El señor de los cielos’ y fundador del Cartel de Juárez.

En esta misma corte está siendo juzgado Ismael ‘El mayo’ Zambada, cofundador del cartel de Sinaloa, y también fue aquí donde se procesó a Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, con quien Zambada fundó este cartel y condenado a cadena perpetua en el 2019.

