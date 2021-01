Raphael Warnock hará historia como el primer senador afroamericano de Georgia

El Partido Demócrata dio un gran paso hacia el control del Senado de Estados Unidos al ganar uno de los dos escaños en juego en Georgia el martes, horas antes de que el Congreso certifique la victoria del presidente electo, Joe Biden.

Raphael Warnock, pastor de una iglesia de Atlanta donde oficiaba Martin Luther King, derrotó a la senadora republicana Kelly Loeffler, informaron medios de comunicación como CNN, CBS y NBC el miércoles.

“Os hago una promesa esta noche: voy al Senado a trabajar para toda Georgia”, declaró Warnock en un mensaje difundido en internet.

Joy comes in the morning. Thank you, Georgia. pic.twitter.com/Dw8wPWAMeI

— Senator-Elect Reverend Raphael Warnock (@ReverendWarnock) January 6, 2021