Redadas masivas en Estados Unidos: Arrestan a pandilleros de la Mara Salvatrucha

Las redadas masivas en Estados Unidos oficialmente han comenzado y los elementos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) son los encargados de llevar a cabo la deportación de inmigrantes indocumentados más grande de la historia estadounidense, de acuerdo con el presidente Donald Trump.

Durante la mañana de este jueves 23 de enero, los agentes migratorios detuvieron a "supuestos integrantes de bandas centroamericanas", como la Mara Salvatrucha, una organización internacional conformada por varias pandillas criminales, cuyas actividades incluyen: Violación, narcotráfico, extorsión, secuestro, robo y asesinato, entre otras.

De acuerdo con el canal de televisión estadounidense, Fox News, los primeros arrestos de los "criminales extranjeros" se realizaron en la ciudad de Boston, Massachusetts; por lo que forman parte de las órdenes ejecutivas del mandatario republicano, quien buscar deportar a más de 20 millones de inmigrantes "de vuelta a su lugar de origen".

"Fuimos testigos de ocho arrestos de inmigrantes, incluidos varios sospechosos de asesinato y violación, además de un miembro de una pandilla haitiana con 18 condenas, y podemos decir que, en un momento dado, una mujer le agradeció al ICE mientras un ilegal violento estaba siendo arrestado", agregó el reportero local.

En su primer día como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump declaró un estado de emergencia nacional en la frontera sur del país, la cual limita directamente con México, con el objetivo de frenar el tráfico de inmigrantes y de droga; y hasta el el momento, ya se han detenido a 308 extranjeros considerados "graves criminales".

"Hoy fue un buen día. Hoy eliminamos de nuestras comunidades varias amenazas importantes para la seguridad pública. Desafortunadamente, muchas fueron liberadas por las políticas de santuario. Pero estamos aquí para decirle al país que vamos a encontrarlos", mencionó Patricia Hyde, la directora del Servicio de Inmigración en Boston.

A su vez, el mandatario estadounidense confirmó el despliegue de tropas militares en la frontera con México para repeler la invasión de inmigrantes: "Lo que el mundo ha presenciado en las últimas 72 horas es, verdaderamente, toda una revolución. Nuestro país pronto será más fuerte, más rico y más unido que nunca", agregó el magnate.

Además, otra de las órdenes ejecutivas firmadas por Trump busca declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas; y de acuerdo con diversos expertos en política estadounidense, esta designación podría dar lugar a "sanciones financieras mucho más duras", tal y como sucedió con ISIS y Hamas, organizaciones paramilitares.

"He desplegado tropas activas del Ejército estadounidense y de la Guardia Nacional en la frontera sur del país para ayudar a repeler la invasión. No permitiremos que se viole nuestro territorio. Tras cuatro largos años (Con Joe Biden), Estados Unidos vuelve a ser una nación fuerte, soberana y hermosa", agregó el presidente Donald Trump.

Los elementos de la Guardia Nacional de Texas señalaron que para inicios de febrero, más de 1,500 tropas estadounidenses serán desplegadas en la frontera sur de EE. UU, como parte de las estrategias para combatir la inmigración ilegal: "Le recomendamos a los indocumentados que se queden en México", agregó zar fronterizo, Tom Homan.

SNEAK PEEK: We embedded exclusively w/ ICE Boston today as they targeted egregious criminal aliens. We witnessed 8 arrests, including multiple MS-13, Interpol Red Notices, murder & rape suspects, & a volatile Haitian gang member w/ 18 convictions in recent years who told our… pic.twitter.com/LgerOp8dU8