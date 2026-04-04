Régimen de excepción de Bukele: muertes en cárceles de El Salvador suben a 512

La cifra de personas fallecidas en cárceles de El Salvador tras ser detenidas bajo el régimen de excepción ascendió a al menos 512, según informó este viernes la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH).

La entidad indicó, a través de la red social X, que los dos casos más recientes corresponden a reclusos de los centros penales de Izalco y Mariona. El SJH, surgido en el contexto de esta medida, brinda asesoría legal gratuita a familiares de personas detenidas.

#URGENTE

Sube a 512 el total de vìctimas mortales confirmadas durante la medida #RègimenDeExcepciòn. Los dos últimos fallecidos proceden de los centros penales de IZALCO Y MARIONA.

Siguen siendo los procesados de esos lugares quienes ponen los muertos, al menos los visibles,… pic.twitter.com/Auij8qrRoK — Socorro Jurídico Humanitario (@SJHumanitario) April 3, 2026

De acuerdo con la organización, las muertes se concentran principalmente en cárceles que albergan a la mayoría de los más de 90,000 detenidos bajo este régimen, muchos de los cuales no cuentan con condena judicial. Además, señaló que existe poca información oficial sobre lo que ocurre en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot), una de las prisiones emblemáticas del Gobierno salvadoreño.

LECTURAS RELACIONADAS Documentos de inteligencia revelan que más de 33,000 detenidos por Bukele no estaban en registros de pandilleros

El SJH afirmó que el 94 % de los fallecidos no tenía perfil de pandillero y advirtió que el número real de muertes bajo custodia estatal podría superar las 2,000 personas, aunque estos datos no han sido confirmados por fuentes oficiales.

Un informe divulgado por la organización a finales de enero indica que la violencia física encabeza las causas de muerte en las cárceles, representando cerca del 32 % de los casos. Asimismo, un 31.6 % de las muertes estaría relacionado con la falta de atención médica, según versiones recopiladas de familiares, debido a la reserva de información oficial.

El régimen de excepción fue implementado en marzo de 2022 tras una escalada de violencia atribuida a pandillas, que dejó más de 80 personas asesinadas en un fin de semana. Desde entonces, ha sido prorrogado de forma continua con el respaldo de la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas.

El presidente Nayib Bukele ha defendido la medida como una herramienta clave para reducir la criminalidad en el país. Sin embargo, organizaciones humanitarias han señalado posibles abusos.

Hasta marzo de este año, distintas entidades registran al menos 6,889 denuncias de violaciones de derechos humanos, de las cuales el 98 % corresponde a detenciones arbitrarias y el 75 % señala responsabilidad de agentes policiales.

Para Guatemala, país que también enfrenta desafíos en materia de seguridad y sistema penitenciario, el caso salvadoreño se mantiene como un referente regional en el debate sobre políticas de mano dura y respeto a los derechos humanos.