Régimen de excepción de Bukele: muertes en cárceles de El Salvador suben a 512

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Régimen de excepción de Bukele: muertes en cárceles de El Salvador suben a 512

La organización SJH reporta 512 muertes de detenidos bajo el régimen de excepción en El Salvador, vigente desde marzo de 2022.

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AME9795. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 30/01/2026.- Fotografía que muestra los pies de una persona privada de la libertad durante un recorrido del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, por la cárcel de máxima seguridad para pandilleros, Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) este viernes, en San Salvador (El Salvador). Kast se encuentra en El Salvador para hacer un recorrido por el Cecot y sostener una reunión privada con el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele. EFE/ Rodrigo Sura

Persona privada de libertad en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en San Salvador, durante visita del presidente electo de Chile, José Antonio Kast a finales de enero de 2026. (Foto, Prensa Libre: EFE)

La cifra de personas fallecidas en cárceles de El Salvador tras ser detenidas bajo el régimen de excepción ascendió a al menos 512, según informó este viernes la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH).

La entidad indicó, a través de la red social X, que los dos casos más recientes corresponden a reclusos de los centros penales de Izalco y Mariona. El SJH, surgido en el contexto de esta medida, brinda asesoría legal gratuita a familiares de personas detenidas.

De acuerdo con la organización, las muertes se concentran principalmente en cárceles que albergan a la mayoría de los más de 90,000 detenidos bajo este régimen, muchos de los cuales no cuentan con condena judicial. Además, señaló que existe poca información oficial sobre lo que ocurre en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot), una de las prisiones emblemáticas del Gobierno salvadoreño.

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El SJH afirmó que el 94 % de los fallecidos no tenía perfil de pandillero y advirtió que el número real de muertes bajo custodia estatal podría superar las 2,000 personas, aunque estos datos no han sido confirmados por fuentes oficiales.

Un informe divulgado por la organización a finales de enero indica que la violencia física encabeza las causas de muerte en las cárceles, representando cerca del 32 % de los casos. Asimismo, un 31.6 % de las muertes estaría relacionado con la falta de atención médica, según versiones recopiladas de familiares, debido a la reserva de información oficial.

El régimen de excepción fue implementado en marzo de 2022 tras una escalada de violencia atribuida a pandillas, que dejó más de 80 personas asesinadas en un fin de semana. Desde entonces, ha sido prorrogado de forma continua con el respaldo de la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas.

El presidente Nayib Bukele ha defendido la medida como una herramienta clave para reducir la criminalidad en el país. Sin embargo, organizaciones humanitarias han señalado posibles abusos.

Hasta marzo de este año, distintas entidades registran al menos 6,889 denuncias de violaciones de derechos humanos, de las cuales el 98 % corresponde a detenciones arbitrarias y el 75 % señala responsabilidad de agentes policiales.

Para Guatemala, país que también enfrenta desafíos en materia de seguridad y sistema penitenciario, el caso salvadoreño se mantiene como un referente regional en el debate sobre políticas de mano dura y respeto a los derechos humanos.

ESCRITO POR:

Glenda Burrión

Periodista de Prensa Libre especializada en economía con más de 7 años de experiencia como correctora de textos y creación de contenido digital.

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