Reino Unido evacuó todas sus tropas de Afganistán pero dejó atrás a cientos de afganos

Horas antes, el Reino Unido había enviado un último avión para evacuar civiles de Afganistán, y destinó sus últimos esfuerzos en retirar al personal diplomático y militar restante antes de la fecha límite del 31 de agosto para la retirada de las tropas estadounidenses.

El primer ministro Boris Johnson agradeció a todos los que participaron en la operación y subrayó que en menos de dos semanas se evacuaron 15 mil personas.

