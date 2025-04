Revelan audios del papa Francisco en los que habla de sus temores frente a la muerte

Lo único que le pido a Jesús es que no me duela la muerte, porque no soy valiente para el dolor. Que me acompañe en ese momento, pero que no me duela, expresó el papa Francisco en una entrevista de 2019, cuyos audios inéditos fueron revelados recientemente.

Se trata de fragmentos de una conversación con el periodista Nelson Castro, publicados por el informativo Telenoche, en los que Francisco se muestra profundamente reflexivo sobre su vida antes del papado.

En los audios se escucha al pontífice hablar con crudeza y emoción sobre su despedida de Buenos Aires, su destino en el Vaticano y sus temores más íntimos frente a la muerte.

Relató cómo era su vida antes de ser electo papa: Ya tenía todo preparado. Me había adelantado a prepararme la pieza en el hogar sacerdotal, en mi barrio. Una pieza normal, como la de cualquier cura. Ya pensaba que iría a confesar a Flores, ya tenía el plan hecho.

Con ello describía su intención de llevar una vida sencilla y alejada de toda proyección eclesiástica mayor, como el papado.

Estaba convencido de que mi vida sacerdotal estaba terminada. Lo único que le pido a Jesús es que no me duela la muerte, porque no soy valiente para el dolor. Que me acompañe en ese momento, pero que no me duela, reiteró Francisco.

Medios internacionales detallaron que el papa también compartió recuerdos de sus últimos días en Buenos Aires antes de ser electo pontífice.

Indicaron que el papa Francisco contó que, antes de viajar a Roma, pasó por la Nunciatura y comentó al entonces nuncio que regresaría el sábado anterior al Domingo de Ramos. Ningún papa asume en Semana Santa, bromeó en ese momento, ajeno a lo que el destino le tenía preparado.

En uno de los fragmentos publicados, Francisco reflexiona sobre su país natal, Argentina: ¿Extrañar? ¿Sabe qué no? No. Como que haber vivido 76 años allí... Siempre pienso a mi país con simpatía, porque lo quiero. Pero no siento esas ansias de volver.

Respecto a si se sentía solo, el papa respondió: No, para nada, no estoy solo, aunque tampoco acompañado como en Buenos Aires.

A pedido del papa Francisco, esas grabaciones estuvieron resguardadas durante años. Revelan el lado más humano de un líder espiritual que creyó que su historia personal había llegado a su final, sin saber que el mundo aún lo esperaba para escribir uno de los capítulos más significativos de su vida.