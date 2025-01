Revelan que el controlador aéreo de Washington estaba en dos posiciones al mismo tiempo el día del accidente

Con un total de 67 personas fallecidas, el incidente aéreo del pasado miércoles 29 de enero en Washington D. C. se convirtió en el peor accidente de la aviación estadounidense desde noviembre del 2001, cuando 70 pasajeros murieron tras caer en una playa de Los Ángeles porque el avión registró dificultades mecánicas.

Las autoridades de los Estados Unidos aún desconocen las razones exactas por las que sucedió el accidente del 29 de enero; sin embargo, el canal de televisión estadounidense, CNN reveló que uno de los controladores de tráfico aéreo estaba trabajando "en dos posiciones de torres diferentes" al momento en que fue la colisión sobre el río Potomac.

La fuente de control de tráfico aéreo indicó que solamente una persona controlaba el tráfico local de aviones y el de helicópteros, "algo que es considerado poco común", tomando en consideración que los controladores aéreos usualmente se enfocan específicamente en un sector, con el objetivo de prevenir tragedias como la sucedida.

A su vez, el periódico estadounidense, The New York Times, también reportó este detalle e indicó que un informe interno preliminar de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) revelaba que la cantidad de controladores en Washington "no era normal, ni suficiente" para la hora de la noche y el volumen de tráfico aéreo.

Un controlador en dos posiciones

"Normalmente, un controlador dirige los aviones y otro maneja los helicópteros hasta las 21.30 horas, pero un supervisor tomó la decisión de fusionar ambos roles antes de lo previsto, a pesar de la ya reducida dotación de personal", agregó un controlador de tráfico aéreo, quien solicitó mantenerse en el anonimato para no perder su trabajo.

De acuerdo con la FAA, el accidente ocurrió a las 20.53 horas del miércoles 29 de enero y dejó a más de 60 personas fallecidas, por lo que los investigadores han recuperado las dos cajas negras, los dispositivos que registran la actividad del avión durante el vuelo, y analizan las grabaciones de la cabina.

"La torre de control del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan se encuentra al 85% de su capacidad, con 24 de 28 posiciones cubiertas", agregó la FAA, lo que molestó a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, la cual hará una investigación y examinará "una amplia gama" de posibles causas de la colisión en la capital estadounidense.

Ante esta situación, el presidente de la Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo, Nick Daniels, indicó que no es inusual que los trabajadores tengan una multitud de configuraciones: "Esta labor es extremadamente compleja y por lo tanto, es común que las posiciones se combinen para acoplarse a los cambios", agregó.

"Los controladores de tráfico aéreo son escasos y sé que la Administración Federal de Aviación enfrenta regularmente problemas de personal en sus instalaciones de radar", añadió Nick Daniels, quien también comentó que la Asociación necesitaría contratar a "más de tres mil" controladores para poder satisfacer las demandas de la industria.

Posteriormente, uno de los pilotos que aterrizó en el Aeropuerto Ronald Reagan un día antes del accidente mortal, declaró que su equipo le alertó a la torre de control en Washington D. C que tuvo "que abortar su aterrizaje para evitar una colisión con un helicóptero", por lo que el suceso podría considerarse reincidente.