Revista Time nombra a Greta Thunberg como Persona del Año

La activista ambiental Greta Thunberg, una adolescente sueca de 16 años, fue elegida como la personalidad del año 2019 de la revista Time, anunció la publicación este miércoles 11 de diciembre, que la colocó en su portada con el título “El poder de la juventud”.

La joven se convirtió en la portavoz de una generación atormentada por la emergencia climática, atrayendo a millones de personas a su causa, desde que inició una huelga en solitario contra el calentamiento global fuera del Parlamento de Suecia el año pasado.

Aunque la sueca de 16 años empezó a darse a conocer el año pasado, 2019 la ha catapultado definitivamente a icono mundial, siendo elegida portada de la revista Time en mayo, recibiendo una nominación para el premio Nobel de la Paz e interviniendo en la cumbre climática de la ONU.

