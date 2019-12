Río de Janeiro inaugura la mayor rueda de la fortuna de Latinoamérica

View this post on Instagram

Olha só uma simulação da roda-gigante carioca rodando. Não vai ser demais?! . Estamos contando os dias para a inauguração. Queremos receber pessoas de todas as idades e proporcionar uma experiência inesquecível com a melhor vista da felicidade. . Falta pouco! 🎡 . #riostar #rodagigante #parqueriostar #brasil #riodejaneiro #cidademaravilhosa #piermaua #portomaravilha #boulevardolimpico #vemproRio