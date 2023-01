Robert Koehler: cómo unas pruebas de ADN lograron la captura de un hombre que habría abusado de casi 45 mujeres en Florida

El jurado comenzó a deliberar este miércoles tras escuchar las últimas alegaciones de la Fiscalía y la defensa.

Los miembros del jurado escucharon los argumentos finales para el caso de una mujer, actualmente de 65 años, víctima de una agresión sexual por parte de Koehler en el condado de Miami-Dade el 28 de diciembre de 1983, cuando tenía 25 años.

El juicio ha acaparado la atención mediática por sospecharse que Koehler es el famoso “violador de la funda de almohada”, que fue detenido gracias a pruebas de ADN en 2020.

Koehler, que durante el juicio compadeció en silla de ruedas y envejecido, respondió con sendas negativas a la pregunta de la fiscal sobre si era el autor de la violación y secuestro de la mujer.

#BREAKING Alleged #PillowcaseRapist #RobertKoehler takes stand in 1983 #Miami sexual assault of then 25 year old victim @Telemundo51 #BreakingNews https://t.co/IGaBA9Uspp pic.twitter.com/l9wNEn39Lx

— JRodriguez (@JRodzMIA) January 23, 2023