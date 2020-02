Rusia busca apoyar campaña de Bernie Sanders y así le responde el precandidato demócrata

El presidente Donald Trump y los legisladores en el Capitolio también han sido informados sobre la asistencia rusa al senador de Vermont, según personas familiarizadas con el asunto, que hablaron bajo condición de anonimato.

Según el Washington Post, “no está claro qué forma tomado la asistencia rusa. Los fiscales estadounidenses descubrieron un esfuerzo ruso en 2016 para usar las redes sociales para impulsar la campaña de Sanders contra Hillary Clinton, parte de un esfuerzo más amplio para dañar a Clinton, sembrar la disensión en el electorado estadounidense y finalmente ayudar a elegir a Donald Trump”.

El aspirante demócrata a la Casa Blanca exigió a Rusia “mantenerse al margen” de las elecciones en Estados Unidos.

“No me importa, francamente, a quién quiere Putin como presidente”, dijo Sanders, el favorito en la contienda demócrata para elegir al rival de Donald Trump en noviembre. “Mi mensaje a Putin es claro: manténgase alejado de las elecciones estadounidenses, y como presidente, me aseguraré de que lo haga”, señaló en un comunicado.

Un portavoz de la campaña de Sanders se negó a comentar sobre la información de los funcionarios estadounidenses sobre los esfuerzos de Rusia.

Another misinformation campaign is being launched by Democrats in Congress saying that Russia prefers me to any of the Do Nothing Democrat candidates who still have been unable to, after two weeks, count their votes in Iowa. Hoax number 7!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 21, 2020