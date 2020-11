Rusia le propuso a AstraZeneca combinar vacunas para aumentar eficacia

Los desarrolladores de la vacuna contra el covid-19 Sputnik V dijeron el jueves que AstraZeneca debería intentar combinar su inyección experimental con la fórmula rusa para aumentar la eficacia.

“Si deciden ir por un nuevo ensayo clínico, sugerimos probar un régimen de combinación de la inyección AZ con la inyección del vector adenovírico humano #SputnikV para aumentar la eficacia”, dijeron los desarrolladores de la vacuna rusa en su cuenta de Twitter. “La combinación de vacunas puede resultar importante para las revacunaciones”.

AstraZeneca ha dicho que tendrá hasta 200 millones de dosis de su vacuna para fines de 2020. La vacuna desarrollada por la farmacéutica británica es vista como una de las mayores esperanzas para muchos países en desarrollo, debido a su precio más barato y su capacidad para ser transportada a temperaturas normales de refrigerador.

To all the #COVID19 vaccine clinical trial participants, scientists and clinicians – we thank you. As a result of your involvement, we are progressing at pace, learning more about this virus and what needs to be done to help end the pandemic. pic.twitter.com/zw1SriGdye

— AstraZeneca (@AstraZeneca) November 23, 2020