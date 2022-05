Rusia y Ucrania: El momento en que el ejército ucraniano destruye dos barcos patrulleros rusos cerca de la Isla de las Serpientes

También se compartió un video en donde se observa, a través de un visor blanco y negro, la destrucción de una de las embarcaciones del ejército de Rusia.

Según comentan las autoridades militares, los barcos eran de reconocimiento y pretendían hacer un un rastreo del área. Según Zaluzhniy, los barcos fueron neutralizados por drones Bayraktar.

“Sintiendo el peligro, los barcos enemigos se retiraron hacia Zmiiny, pero allí fueron alcanzados por el castigo de Bayraktar“, comenta Zaluzhniy en el comunicado lanzado.

Según las cifras presentadas en la página oficial del ministerio de Defensa de Ucrania, desde el inicio del conflicto armado el 24 de febrero, se han contabilizado más de 23 mil 800 soldados rusos fallecidos, 1048 tanques derribados, 1824 vehículos y cisternas y 8 navíos, entre otros vehículos y estaciones militares.

Fabricados en Turquía, se trata de un vehículo aéreo táctico no tripulado teniendo múltiples tareas, desde el reconocimiento y vigilancia de áreas, hasta el ataque directo.

El vehículo TB2 Bayraktar fue utilizado en el derribo del navío Moskva, uno de los barcos más poderosos de la armada Rusia, en una misión en donde fungieron de distracción tanto para los tripulantes como en los sistemas de defensa del Moskva.

Por su parte, los barcos de asalto clase Raptor, son comúnmente utilizados en misiones de patrullaje de las zonas costeras, en misiones de rescate y defensa de territorio.

Están equipados con un módulo óptico electrónico con un alcance de 14.5 mm, con una capacidad de alcance de reconocimiento de hasta 3 mil metros, así como un rango de disparo de hasta 2 mil metros.

Cuenta también con ametralladoras Pecheneg 6P41 de 7.62 mm. Además posee un protección que está conformada por cristales antibalas de 39 mm de espesor. Conformada por 20 hombres para su tripulación, el raptor puede alcanzar velocidades de hasta 50 millas náuticas por hora.

Russia only has 17 Project 03160 "Raptor" patrol boats in service. Of these 6-7 are normally part of the Black Sea Fleet. 4 that were part of the Baltic fleet were seen being trucked to the Black Sea prior to the invasion. pic.twitter.com/tDqaHlmZPt

— Oliver Alexander (@OAlexanderDK) May 2, 2022