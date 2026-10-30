“Sanar no es lo mismo que estar bien”: Christa Pike habla por primera vez tras sobrevivir a la inyección letal

Un mes después de su fallida ejecución en Tennessee, Estados Unidos, Christa Pike rompió el silencio este viernes 30 de octubre mediante un comunicado difundido por su equipo legal, difundidos por medios como BBC News y otros.

La reclusa de 50 años, considerada la única persona que ha sobrevivido a un intento de inyección letal con pentobarbital, expresó: "No ha habido un solo momento desde esa noche en que no sienta dolor". También detalló afectaciones físicas en el cuerpo, los brazos, las manos y la garganta, que aún le dificultan hablar, además del desgaste emocional y mental.

Pike recibió el alta hospitalaria y regresó a la prisión donde cumple una condena de tres décadas por el asesinato de Colleen Slemmer, cometido en 1995. Sus representantes legales indicaron que la reclusa contrajo neumonía tras el fallido intento, presentó inflamación considerable en las extremidades y experimentó incapacidad para tragar.

La propia Pike afirmó en su mensaje: "Me estoy recuperando y sé que me estoy haciendo más fuerte", aunque matizó: "Sanar no es lo mismo que estar bien". También confesó que nunca contempló la posibilidad de seguir con vida.

El episodio desató cuestionamientos sobre los protocolos estatales. "Me duele profundamente la incompetencia que ha puesto a tantas personas en esta terrible situación", afirmó Pike, en referencia a las autoridades.

Hasta el momento, el Departamento de Instituciones Penitenciarias de Tennessee no ha esclarecido las fallas del procedimiento, mientras que el gobernador Bill Lee ordenó suspender todas las ejecuciones durante el resto del año e instruyó una investigación independiente para "determinar exactamente qué ocurrió".

Ante la posibilidad de que el Estado intente aplicar nuevamente la pena, la defensa mantiene abiertas acciones legales respaldadas por una orden judicial que exige preservar todas las pruebas del caso.