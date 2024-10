Sean “Diddy” Combs: Más de 100 personas demandarán al rapero por abuso sexual

"Este es un asunto importante", dijo Buzbee en rueda de prensa. "No dejaremos piedras sin remover hasta encontrar a todas las partes potencialmente responsables", agregó.

El anuncio de estas nuevas demandas, algunas de las cuales incluyen supuestas violaciones de menores, es el episodio más reciente del drama legal que atraviesa el rapero de 54 años, quien fue detenido el pasado 16 de septiembre bajo cargos de tráfico sexual, asociación ilícita y transporte para ejercer la prostitución.

Combs, a quien le negaron la libertad bajo fianza, aguarda en prisión el juicio en la esfera federal. Los fiscales estadounidenses lo acusan de ser el jefe de una empresa criminal que obligaba a mujeres a tener relaciones sexuales bajo amenaza de violencia, de inseguridad económica o de arruinar su reputación.

El músico se declaró no culpable de los cargos.

Buzbee afirmó que entre su estudio de abogacía con sede en Texas y la también firma legal AVA Law Group representan a un total de 120 personas, de las cuales 25 eran menores de edad durante los supuestos incidentes.

Los casos provienen de diferentes estados, dijo el abogado, y varios de ellos relatan agresiones durante fiestas promovidas por Combs en las cuales las personas eran obligadas a beber para permanecer.

"Diré que en 90% de los casos, estos individuos fueron drogados con algún tipo de sustancia, era un tipo de modus operandi".

Otros casos se refieren a abusos cometidos bajo la promesa de un contrato o un camino al estrellato.

Sin nombrar a las supuestas víctimas, Buzbee listó casos como el de un niño de 9 años que fue a una audición en el estudio de Combs, Bad Boy Records, en Nueva York.

"Todos (en la audición) estaban tratando de obtener un contrato. Todos eran menores de edad. Este individuo fue presuntamente abusado sexualmente por Sean Combs y otras personas en el estudio bajo la promesa a sus padres y a él de que obtendría un acuerdo para grabar", relató Buzbee.

Oriundo de Harlem, Nueva York, fundó en 1993 el estudio Bad Boy Entertainment, que se convertiría en una de las firmas de hip-hop y R&B más exitosas de la época.

BREAKING: 120 accusers have just come out against Sean 'Diddy' Combs with new s*xual assault allegations, vow to expose everything.



Texas-based attorney Tony Buzbee announced he has a list of names that will "shock" the public.



He also announced he has video evidence of various… pic.twitter.com/XtAcNH20jo