Secretaria de Seguridad de EE. UU. llega a El Salvador para visitar el Cecot y reunirse con Bukele

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, llegó este miércoles 26 de marzo a El Salvador para visitar la cárcel de máxima seguridad donde se encuentran detenidos más de 200 migrantes expulsados en un vuelo por las autoridades estadounidenses, y para reunirse con el presidente Nayib Bukele, con el propósito de incrementar las expulsiones de migrantes y su encarcelamiento en este país.

Noem arribó al Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero pasado el mediodía, según informó la Embajada de Estados Unidos en El Salvador.

Tras su llegada, la funcionaria fue trasladada al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel símbolo de la llamada guerra contra las pandillas que impulsa el Gobierno de Bukele bajo un régimen de excepción.

En el Cecot, ubicado en una zona aislada y árida de la localidad de Tecoluca, a más de 75 kilómetros de San Salvador, la secretaria realizará un recorrido acompañada por el ministro de Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro.

Posteriormente, está previsto que el presidente Bukele reciba a Noem en la Casa Presidencial para sostener una reunión privada.

La secretaria indicó este miércoles en un mensaje en X que observará “de primera mano” el centro de detención “donde se alojan los peores de los peores criminales”.

Esta es la segunda visita de un alto funcionario del Gobierno de Trump para encontrarse con Bukele. El primero fue el secretario de Estado, Marco Rubio, a inicios de febrero.

En dicha ocasión, el presidente salvadoreño ofreció las cárceles del país para encarcelar a criminales condenados, sin que se manejara su uso para migrantes irregulares.

El pasado 16 de marzo, el Gobierno de Trump envió a más de 200 venezolanos a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, a pesar de una orden judicial que lo prohibía. Fueron llevados a una cárcel de máxima seguridad, acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.

Sin embargo, reportes de medios estadounidenses indican que al menos 101 fueron detenidos en procesos migratorios.

“Las deportaciones de miembros del Tren de Aragua al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador enviaron al mundo el mensaje de que Estados Unidos ya no es un refugio seguro para criminales violentos. Estaré en El Salvador para ver de primera mano el centro de detención donde se alberga a los peores criminales”, escribió Noem en X.

Agregó que espera reunirse con Bukele “para discutir cómo podemos aumentar el número de vuelos de deportación y expulsiones de criminales violentos de EE. UU.”.

Hasta el momento, el Gobierno salvadoreño no ha explicado bajo qué normativa ha encarcelado en el Cecot a estas personas, dado que la Asamblea Legislativa no ha aprobado ningún acuerdo que lo permita y no poseen órdenes de captura ni procesos penales en el país centroamericano.