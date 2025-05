Secretario del Tesoro de EE. UU. hablará con China en Suiza sobre la actual guerra comercial

“Nos veremos el sábado y el domingo. Hemos acordado hablar. El sábado y el domingo decidiremos de qué hablaremos. Tengo la sensación de que se tratará de desescalar, no del gran acuerdo comercial, pero tenemos que desescalar antes de poder avanzar”, indicó en una entrevista en la cadena Fox News.

El Departamento del Tesoro precisó en un comunicado que Bessent se reunirá en Suiza con el representante principal de China en asuntos económicos aprovechando que una delegación china también estará allí.

En Suiza, adonde viajará el jueves, el representante del Tesoro hablará de hecho con la presidenta suiza, Karin Keller-Sutter, para hacer seguimiento al encuentro que ya tuvieron en Washington en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial celebradas a finales de abril.

Pero ese desplazamiento servirá para encaminar la negociación comercial entre Estados Unidos y China. “Los dos coincidimos en que esto no es sostenible, especialmente en el lado chino. Un 145 %, un 125 % (de aranceles) es el equivalente a un embargo. Nosotros no queremos un desacople, queremos un acuerdo justo“, dijo Bessent en Fox News.

Este mismo martes el presidente estadounidense, Donald Trump, había señalado que habría negociaciones con China “en el momento adecuado”.

“Quieren negociar, quieren tener un encuentro y nos reuniremos con ellos en el momento adecuado. No me he reunido con ellos”, indicó en la Casa Blanca al inicio de su reunión con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Thanks to @POTUS, the world has been coming to the US, and China has been the missing piece—we will meet on Saturday and Sunday to discuss our shared interests.



The current tariffs and trade barriers are unsustainable, but we don’t want to decouple.



What we want is fair trade. pic.twitter.com/MYc4XvqME8