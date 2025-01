“Seguiremos deportando, sin disculpas”, el zar de la frontera le responde a Selena Gómez

Durante la mañana del pasado lunes 27 de enero, la actriz y cantante estadounidense Selena Gómez compartió una emotiva historia en su perfil oficial de Instagram, donde habló sobre las recientes deportaciones masivas en Estados Unidos, las cuales están afectando directamente a miles de comunidades latinas por toda la nación americana.

“Están atacando a toda mi gente y también a los niños. Realmente no lo entiendo. Lo siento mucho, me gustaría poder hacer algo, pero sinceramente no puedo. No sé qué hacer por ustedes pero lo intentaré todo, se los prometo”, comentó la compositora texana de 32 años, quien tiene raíces latinoamericanas por parte de su padre mexicano.

Luego de viralizarse en las redes sociales, Selena tomó la decisión de eliminar el video de su cuenta oficial; sin embargo, diversos medios de comunicación estadounidenses tuvieron la oportunidad de guardarlo, y uno de esos fue el canal de televisión, Fox News, el cual convocó al zar de la frontera, Tom Homan, para poder discutir la situación.

"No sé si has tenido la oportunidad de ver este video que se ha viralizado en las redes sociales, donde una celebridad de Hollywood llora y critica abiertamente a las deportaciones masivas de estos criminales, asegurando que los principales afectados son las familias y los niños inocentes", le menciona la entrevistadora al zar fronterizo.

"No nos disculparemos, seguiremos adelante con las deportaciones. Si no les gusta, entonces pueden ir al Congreso de los Estados Unidos y cambiar la ley, pero por ahora, nuestro principal objetivo es que nuestra comunidad sea más segura. Todo es por el bien de esta nación", indicó el zar fronterizo elegido por el presidente Donald Trump.

Posteriormente, Tom Homan mencionó que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no está llevando a cabo arrestos masivos de familias indocumentadas, ya que los agentes migratorios están enfocados en deportar a las "amenazas públicas", las cuales comprometen el bienestar y la seguridad nacional de los Estados Unidos.

De acuerdo con el zar de la frontera, en los últimos cuatro años, los estados norteamericanos de Texas, Nuevo México, Arizona y California, enfrentaron un "aumento significativo de problemas", principalmente en el incremento del 600% en el tráfico sexual de personas y un récord en el cruce de terroristas provenientes de Latinoamérica.

"El presidente Donald Trump está feliz con nuestro trabajo y lo vamos a poner más contento; esto es solo el comienzo", añadió Homan, quien no pudo ocultar su satisfacción al dar a conocer el número de arrestados en las redadas migratorias, llegando a más de mil indocumentados capturados en la primera semana del republicano.

En su regreso a la Casa Blanca, el magnate neoyorquino desea llevar a cabo la mayor deportación de inmigrantes indocumentados en la historia de los Estados Unidos, y según las declaraciones del zar fronterizo, el presidente Trump quiere elevar el número de detenciones y así poder alcanzar un promedio de 6 mil capturados por semana.

"La nueva administración está en la etapa inicial de las deportaciones masivas. Por ahora, estamos concentrados en arrestar personas sin papeles que representan una amenaza para la seguridad pública; sin embargo, las medidas irán en aumento con el paso de las semanas", concluyó el zar de la frontera, Tom Homan, ante las cámaras.

JUST IN: Border Czar Tom Homan reacts to Selena Gomez’s viral breakdown, says he has “no apologies” and he is going to keep moving forward.



The reaction we’ve all been waiting for.



“If they don't like it, then go to Congress and change the law.”



“We're going to do this… pic.twitter.com/OQv9Vdhj4V