Sheinbaum niega supuesto acuerdo “secreto” con Trump para evitar los aranceles

“Yo me comprometí a no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Nosotros no mentimos. No es que haya una negociación en lo oscurito con Estados Unidos, no”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana enfatizó que durante la plática que sostuvo el jueves con el mandatario estadounidense, los argumentos para evitar estos gravámenes fueron los resultados que ha tenido su Administración en temas de seguridad.

“Y no solo para que no llegue fentanilo a Estados Unidos, sino porque nosotros tenemos una responsabilidad con el pueblo de México de alcanzar la paz y la seguridad, que tiene que ver con la justicia”, señaló.

El jueves, México y Estados Unidos lograron un nuevo acuerdo para aplazar un mes más la imposición del 25 % de aranceles a productos mexicanos, con lo que esta medida podría entrar en vigor el próximo 2 de abril.

Esta mañana, Sheinbaum insistió en que se seguirá trabajando y colaborando con Estados Unidos, en el marco del acuerdo que se logró la semana pasada cuando diversos miembros de su gabinete se reunieron con funcionarios estadounidenses para abordar temas como seguridad y narcotráfico.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este viernes, en el Palacio Nacional de Ciudad de México. (Foto Prensa Libre: EFE)

