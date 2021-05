“Si está completamente vacunado ya no necesita usar mascarilla”: La nueva guía de los CDC contra el covid-19

“¡Si uno está completamente vacunado ya no necesita usar mascarilla!”, dijo el presidente Joe Biden al celebrar la noticia en un breve discurso televisado desde los jardines de la Casa Blanca.

“Creo que este es un gran paso, un gran día”, agregó, y pidió a todos los que aún no se han vacunado que lo hagan sin demora.

Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la principal agencia federal de salud pública del país, había hecho el anuncio poco antes.

“Todo el que esté completamente vacunado puede participar en actividades en espacios interiores y exteriores, pequeños o grandes, sin llevar mascarilla o [respetar] distancia física”, dijo.

“Si uno está completamente vacunado, puede comenzar a hacer las cosas que dejó de hacer debido a la pandemia”, agregó en una sesión informativa.

Just a few hours ago, the Centers for Disease Control and Prevention, the CDC, announced that they are no longer recommending that fully vaccinated people need to wear masks – whether inside or outside.

