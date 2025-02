“Si no contestan, quedan despedidos”: Donald Trump respalda correos enviados por Elon Musk a empleados federales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este lunes 24 de febrero su apoyo a la polémica decisión del magnate Elon Musk -encargado de liderar los recortes al Gobierno federal- de pedir a funcionarios de distintas agencias que resuman su trabajo en un correo electrónico o se arriesguen a ser despedidos.

En declaraciones en el Despecho Oval al inicio de una reunión con el presidente francés Emanuel Macron, Trump tildó de "genial" la idea de Musk y aseguró sin pruebas que hay miles de personas que están en plantilla del Gobierno federal sin trabajar.

"Hay gente que no va a trabajar o que nadie sabe ni siquiera si trabaja o no en el Gobierno", indicó el mandatario. "Si no contestan, quedan despedidos o semidespedidos".

"Lo que estamos intentando averiguar es qué tan mal estaban administradas las diferentes ramas de nuestro Gobierno", agregó.

Los empleados federales de distintas agencias en el Gobierno de EE. UU. recibieron el fin de semana un correo electrónico pidiéndoles resumir sus tareas laborales en la última semana o arriesgarse a ser despedidos, en la que es la última estrategia del magnate Elon Musk, encargado por el presidente Donald Trump para recortar el gasto público en EE. UU.

En respuesta a la amenaza de Musk, los líderes de varias agencias federales, al igual que los sindicatos, han instruido a sus trabajadores a no responder.

El recién nombrado director del FBI, Kash Patel, pidió a sus empleados ignorar las demandas de Musk, al igual que lo hicieron los líderes del Departamento de Estado y de la Agencia Nacional de Seguridad, según reportes en distintos medios estadounidenses.

En las declaraciones de hoy, Trump confirmó que tanto los empleados del FBI como los del Departamento de Estado tratan "temas muy confidenciales" y no "tienen que decir en qué están trabajando".

En un escrito en la plataforma X, Musk -quien lidera el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE)- indicó el domingo que los empleados que no respondan serán despedidos.

"La falta de respuesta será considerada como una renuncia", escribió el empresario, quien ha liderado un despido masivo de funcionarios públicos desde que Trump asumió el poder el pasado 20 de enero.

Tras ganar las elecciones en noviembre pasado, Trump anunció la creación del DOGE para recortar la burocracia y colocó al frente a los empresarios Musk y Vivek Ramaswamy, pero este último se desvinculó del organismo.

Musk estuvo este mes en el Despacho Oval junto a Trump detallando ante la prensa las acciones que el DOGE está llevando a cabo y asegurando, frente a las críticas de la oposición, que su gestión es "transparente".

Hasta la fecha, el DOGE y Musk han liderado el desmantelamiento de entes como la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid) o de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), encargada de vigilar a los grandes bancos y proteger a los consumidores. EFE

Plazo del ultimátum se acerca a su fin

El plazo del ultimátum lanzado por Musk llega a su final: los funcionarios federales estadounidenses tienen hasta la medianoche del lunes para justificar sus tareas so pena de ser despedidos, si bien algunas dependencias aconsejan lo contrario.

En consecuencia, el departamento de recursos humanos del gobierno federal, la OPM, envió a más de dos millones de trabajadores un mensaje titulado "¿Qué hiciste la semana pasada?".

La OPM les exigió una respuesta antes de la medianoche del lunes en la que se describieran cinco tareas realizadas la semana anterior, enviada también al jefe del empleado. La única salvedad es que no se comparta información confidencial.

Preocupaciones republicanas

Por su parte, el principal sindicato de funcionarios federales de Estados Unidos, el AFGE, ha prometido impugnar cualquier terminación "ilegal" de contratos.

"Una vez más, Elon Musk y la administración Trump han mostrado su total desprecio por los empleados federales y los servicios esenciales que prestan al pueblo estadounidense", aseguró su presidente, Everett Kelley, en un comunicado.

Incluso desde el bando republicano también se empiezan a asomar preocupaciones.

"Si pudiera decirle una cosa a Elon Musk, sería: 'Por favor, muestra un poco de compasión ahí. Estas son personas reales. Son vidas reales", dijo el senador de ese partido por Utah John Curtis durante el fin de semana.

"Es un falso argumento decir que tenemos que ahorrar y ser crueles al mismo tiempo", añadió a la cadena de televisión CBS.

En solo cinco semanas, el nuevo gobierno de Trump ha dado rienda suelta a Musk para despedir secciones enteras de la plantilla, recortar el gasto público y suspender las actividades de los organismos reguladores.

Puestos clave de la administración han sido otorgados a leales a Trump y miles de empleados en prácticas han sido despedidos. Incentivados a dimitir a cambio de seguir cobrando hasta finales de septiembre, unos 75 mil funcionarios han aceptado dejar sus puestos, según la Casa Blanca.