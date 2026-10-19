Sin alimentos y bajo ocupación rusa: habitantes de Oleshky huyen por carreteras minadas

KIEV. Al otro lado del río Dniéper, aproximadamente a ocho kilómetros al sur de la ciudad ucraniana liberada de Jersón, se encuentra la localidad de Oleshky, un páramo plagado de cráteres en territorio ocupado por Rusia donde los residentes se mueren de hambre.

La última entrega de alimentos fue el 26 de mayo. Desde entonces, no ha habido nada. Ni comida, ni combustible, ni un solo vehículo que entre o salga de la ciudad.

Aislados del mundo exterior, atrapados en la mortal tierra de nadie que se extiende a lo largo de los 1,200 kilómetros del frente, Vitaly, su esposa, Iryna, y su hijo de 13 años sobrevivieron al verano compartiendo una taza de arroz o trigo sarraceno entre los tres cada día.

En los días de mejor suerte, recogían plantas y hierba para mezclarlas con un pepino o un tomate de su huerto. A principios de agosto, solo les quedaban alimentos para un mes. El tiempo se les acababa.

“Habíamos perdido toda esperanza de recibir ayuda”, recordó Vitaly, quien habló con la condición de ser identificado solo por su nombre de pila.

“Teníamos que salvarnos a nosotros mismos”.

Vitaly y su familia figuraban entre las decenas de residentes que lograron escapar de Oleshky en las últimas semanas.

Otros que intentaban huir pisaron minas que ahora cubren la única carretera de salida y murieron o resultaron gravemente heridos, según declaró Tetiana Hasanenko, jefa de la administración militar de Oleshky en el exilio, a The Washington Post.

Conocida como la Carretera de la Muerte, se extiende 22 kilómetros hacia el sureste, hasta Radensk. Está plagada de minas y bajo vigilancia constante de drones de ataque de ambos bandos. El río cercano también está minado.

Según la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania, unas 1,700 personas permanecen atrapadas en Oleshky. La mayoría son personas mayores o con discapacidad. Alrededor de 50 son niños, según informaron los residentes.

Los testimonios de quienes escaparon, algunos de los primeros relatos que surgen de Oleshky desde el inicio de la ocupación, apuntan a un empeoramiento de la crisis humanitaria en la localidad, mientras Rusia desatiende a los habitantes de un territorio que afirma haber anexado ilegalmente.

El hospital de la localidad, sin medicamentos, ahora está lleno de personas que no pueden recibir tratamiento. Decenas de cadáveres permanecen almacenados en los sótanos del hospital, a la espera de ser enterrados.

Algunas familias no tienen comida, mientras que otras han sobrevivido gracias a las verduras de sus huertos o a las conservas. También se ha informado de que algunas personas han comido caracoles para sobrevivir.

Los soldados rusos también pasan hambre. Según varios residentes entrevistados por The Post, los soldados han amenazado a los habitantes a punta de pistola con violarlos o matarlos si no les entregan su comida.

A finales de septiembre, tras varios intentos fallidos, el Ejército ucraniano logró entregar cuatro toneladas de alimentos en Oleshky mediante drones. Sin embargo, Hasanenko afirmó que no eran suficientes para detener la catástrofe que afrontaban los residentes.

“Las personas que permanezcan allí simplemente morirán de hambre”, declaró Myroslava Kharchenko, abogada de Save Ukraine, una organización humanitaria que ayuda a reasentar a personas que han huido de los territorios ocupados por Rusia.

“No sobrevivirán a este invierno”.

La vida bajo la ocupación rusa

Oleshky ha estado ocupada por las fuerzas rusas desde los primeros días de la invasión a gran escala de Rusia, en febrero del 2022.

Situada en una zona de Ucrania famosa por sus dunas de arena, Oleshky se quedó sin suministro eléctrico ni de agua hace tres años, después de que Moscú destruyera la cercana presa de Kakhovka, lo que provocó inundaciones en la zona.

Algunas zonas quedaron bajo seis metros de agua. Cientos de personas se ahogaron. Las inundaciones destruyeron muchas viviendas y terrenos, dejando gran parte del suelo estéril e imposible de cultivar.

Los antiguos residentes describieron una existencia de pesadilla bajo la ocupación.

Cada vez con mayor frecuencia, los drones de ataque alcanzan a personas en las calles. Algunas murieron desangradas y sus cuerpos quedaron abandonados a la intemperie. Perros hambrientos que vagaban por las calles comenzaron a alimentarse de los cadáveres.

Vitaly dijo que podía percibir el hedor de los cuerpos desde su casa. A mediados de agosto, contó, un dron arrasó los restos de la vivienda familiar y lo destruyó todo. Se mudaron a casa de unos vecinos.

Vlad, nieto de una pareja de ancianos que también escaparon en septiembre, declaró a The Post que sus abuelos huyeron de Oleshky después de que un soldado ruso ocupara su apartamento durante 11 días.

“Cuando mis abuelos dormían, él entraba, los despertaba y les decía: ‘Despierten, vayan a prepararme algo de comer’. Les prohibía salir de la casa”, dijo Vlad.

Según su relato, el soldado amenazó a la pareja a punta de pistola y disparó a sus gallinas. Si bien su versión no pudo ser verificada de forma independiente, coincidía con las descripciones proporcionadas por otros residentes que lograron escapar.

Las autoridades de ocupación también prohibieron a los residentes enterrar a los muertos, con el argumento de que se necesitaban equipos forenses para “investigar los crímenes de guerra de Ucrania”. La gente se vio obligada a cubrir con sábanas los cadáveres en descomposición de sus seres queridos.

Según antiguos residentes, descubrir que alguien estaba planeando una fuga o había recibido ayuda humanitaria de Ucrania podría tener consecuencias terribles.

“Conocemos más de un caso en el que se castigó a personas por esto, se las llevó al sótano y simplemente no regresaron. Fue un viaje sin retorno”, dijo Hasanenko.

Según las autoridades ucranianas y las organizaciones de derechos humanos, Rusia ha hecho desaparecer sistemáticamente a civiles ucranianos que viven en los territorios que ocupa.

Sin ayuda ante la llegada del invierno

Los antiguos residentes de Oleshky y su Gobierno en el exilio están dando la voz de alarma ante la llegada del invierno.

El invierno pasado, los residentes comenzaron a pasar frío en sus casas.

Una de las entradas del diario de Vitaly, fechada el 1 de enero del 2026 y compartida con The Post, describe las terribles condiciones en las que se encontraban.

“Ya han llegado las primeras heladas. Hoy hace -10 °C”, escribió. “Apenas dormí en toda la noche porque tuve que buscar la manera de mantenerme caliente, y la única forma de calentar el apartamento es usando el gas que queda en la bombona con un calefactor cerámico. Caliento la habitación donde dormimos durante 10 minutos cada tres horas”.

Desde el inicio de la ocupación, los cajeros automáticos de la localidad dejaron de funcionar, lo que dejó a los residentes sin acceso a efectivo cerca de sus casas. A medida que escaseaban los alimentos, los precios se dispararon.

“Los precios eran desorbitados”, dijo Vitaly. “Un kilo de harina costaba 5,000 rublos [unos 60 dólares]. Se podía comprar una docena de huevos por 3,000 rublos [unos 35 dólares], pero solo a través de algún conocido. Un kilo de tomates costaba una fortuna: 1,500 rublos [18 dólares]”.

Las autoridades rusas y ucranianas han logrado intercambiar prisioneros de guerra y devolver los cuerpos de los soldados caídos. Sin embargo, la crisis en Oleshky pone de manifiesto que Moscú y Kiev no han encontrado una manera de ayudar a los sobrevivientes, por ejemplo, mediante la negociación de corredores humanitarios.

Un punto muerto similar se produjo cuando Ucrania tomó parte de la región rusa de Kursk en agosto del 2024 y luego la ocupó durante siete meses, dejando a cientos de civiles atrapados sin acceso regular a alimentos y medicamentos.

Rusia ha negado repetidamente que Oleshky se enfrente a una catástrofe humanitaria. El 21 de septiembre, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, describió la situación como “crítica”, pero insistió en que Kiev estaba haciendo todo lo posible para obstaculizar las entregas, mientras que las tropas rusas trabajaban para facilitarlas.

En una llamada con el presidente ruso, Vladímir Putin, el viernes, el papa León XIV, quien hablaba desde su cama de hospital en Roma mientras se recuperaba de una cirugía por cáncer de pulmón, expresó su “profunda preocupación” por las condiciones humanitarias en las zonas de Ucrania ocupadas por Rusia y pidió un alto el fuego para permitir la entrega de alimentos y medicamentos, así como la evacuación segura de civiles en Oleshky, según informó el Vaticano.

Iryna sostiene al gato de la familia, que sufrió quemaduras durante un bombardeo contra su vivienda en Oleshky, Ucrania. (Foto Prensa Libre: Heidi Levine/Para The Washington Post)

Una huida por carreteras minadas

En la madrugada del 13 de septiembre, Vitaly y su familia salieron a pie con sus vecinos ancianos. Habían metido algo de ropa, documentos y los pocos álbumes de fotos familiares que les quedaban en bolsas atadas a dos bicicletas.

Llevaron consigo a sus dos gatos, uno de los cuales sufrió quemaduras cuando bombardearon su casa. Dejaron atrás al perro de la familia.

“La disyuntiva era clara: permanecer en peligro y morir, o arriesgarnos a transitar por carreteras minadas bajo el ataque de drones y tener alguna esperanza de vivir y sobrevivir”, dijo Vitaly en una entrevista. “Elegimos la segunda opción”.

“Fue una decisión muy difícil; estábamos preocupados por nuestro hijo, pero decidimos que teníamos que seguir adelante”, dijo.

Al marcharse, Vitaly miró por última vez la casa de tres habitaciones donde nació en 1973, cuando Ucrania formaba parte de la Unión Soviética y no existía una frontera que la separara de Rusia.

Desde la ventana, podía ver los edificios de apartamentos vecinos y los árboles. Tras la invasión, la mayoría de sus vecinos huyeron de Oleshky a través de Crimea, y solo quedaron dos familias: la suya y una mujer con su hijo en la planta baja.

Ahora, su casa era un montón de escombros.

Tardaron cinco horas en llegar a Radensk a pie, abriéndose paso lentamente entre vehículos calcinados, cadáveres y minas. Tras meses encerrados en casa y cada vez más desnutridos, el viaje fue físicamente agotador.

Los abuelos de Vlad lo pasaron peor.

“Mi abuela daba diez o veinte pasos y luego se sentía mal”, contó. “Descansaban un poco y seguían adelante. Al final, caminaron durante nueve horas”.

Al llegar a Radensk, su abuela se desmayó. Un desconocido acogió a la pareja y les ofreció borsch. Así lograron volver a tener contacto con el mundo exterior.

Desde Radensk, emprendieron una travesía de tres días por un territorio devastado por la guerra, cambiando de autobús cada pocas horas, hasta llegar a la frontera rusa.

Tras un largo interrogatorio por parte de los servicios de seguridad rusos, cruzaron la frontera y se dirigieron al norte, a Bielorrusia, con la ayuda de una red clandestina de voluntarios. En Bielorrusia recibieron los llamados pasaportes “blancos” del consulado ucraniano, que les permitieron entrar en Ucrania.

“Esa sensación es inolvidable, cuando pisas tu tierra natal, cuando ves los puestos fronterizos, cuando los soldados ucranianos vienen a recibirte”, dijo Vitaly.

“Fue una sensación increíble estar en casa y saber que todo eso había quedado atrás”.

Por ahora, la familia ha recibido alojamiento temporal en un centro de Save Ukraine en las afueras de Kiev. Iryna aún se está recuperando de la terrible experiencia vivida durante la ocupación y de su angustiosa huida.

Viven con otras personas que escaparon de territorio ocupado y que comprenden y comparten su terrible experiencia. Vitaly dijo que espera matricularse en una universidad o unirse al Ejército.

“Después de cuatro años bajo ocupación, uno desea algo más”, dijo.

“Y ayuda seguir viendo la vida como algo bello. Ver el lado positivo en lo negativo”.

Hasanenko dijo estar preocupada por la vida de quienes permanecen en Oleshky.

“Oleshky era una ciudad europea, una ciudad próspera”, dijo. “Vivir allí antes del comienzo de la invasión a gran escala significaba tenerlo todo: el bosque, el río, el desierto. Y ahora mira lo que tenemos”.

Añadió: “Vinieron a matarnos. ¿Por qué iban a salvarnos?”.