“Socios y no rivales”: el mensaje de Xi Jinping a Donald Trump para redefinir acuerdos comerciales

Tras su llegada a Washington, el presidente de China, Xi Jinping, hizo un llamado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a construir una relación en la que ambos países sean “socios y no rivales”, según una publicación de *Infobae*.

Xi mencionó en un mensaje escrito: “China y Estados Unidos deben ser socios, no rivales”, después de ser recibido personalmente por el presidente Trump y la primera dama, Melania Trump, en la base aérea Andrews. Ese acontecimiento marca el inicio de un viaje de Estado que se extenderá durante tres días en la capital estadounidense.

El mandatario chino añadió que la “gran revitalización de la nación china” y el objetivo de Trump de “hacer grande de nuevo a Estados Unidos” pueden avanzar en paralelo, reforzarse mutuamente y beneficiar al mundo luego de llegar a acuerdos comerciales.

Minutos antes de la llegada de Xi a Washington, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció en una entrevista con la cadena *Fox* que ambos países acordaron ampliar la tregua comercial hasta el 10 de enero del 2027, plazo que originalmente expiraba el 10 de noviembre próximo.

Este acuerdo se concretó tras una nueva ronda de negociaciones económicas encabezada por el viceprimer ministro chino, He Lifeng, y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, con la que Pekín busca consolidar un marco de estabilidad y entendimiento mutuo.

Para el mandatario chino, esta visita representa su primer viaje oficial a Washington desde 2015, y su tercer cara a cara con Trump desde el retorno del líder estadounidense a la Casa Blanca. Con estos encuentros, la delegación asiática pretende afianzar el diálogo directo al más alto nivel.

La agenda central se desarrollará este jueves 24 de septiembre, con la ceremonia de bienvenida y la reunión bilateral en el Despacho Oval de la Casa Blanca, y culminará con una cena de Estado. Con este encuentro, Pekín apunta a reducir las fricciones en una relación bilateral marcada por profundas discrepancias comerciales, tecnológicas y geopolíticas, que abarcan desde los aranceles y las tierras raras hasta la cuestión de Taiwán, el conflicto en Irán y la carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).