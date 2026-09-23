Así fue la llegada de Xi Jinping a Washington: Donald Trump lo recibió al pie del avión

El presidente de China, Xi Jinping, llegó a Washington para su primera visita de Estado a la Casa Blanca en más de una década, con el objetivo de sostener un encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump y reducir las tensiones entre ambas naciones.

Jinping aterrizó en la base aérea Andrews a bordo de un avión de Air China, donde fue recibido directamente por Trump y su esposa Melania.

La agenda central de la visita contempla una reunión bilateral en la residencia presidencial para tratar temas clave como la tregua arancelaria, la situación en Taiwán, el conflicto en Irán y la carrera tecnológica en torno a la inteligencia artificial (IA).

Asimismo, la programación incluye una cena de Estado ofrecida por el mandatario estadounidense, en honor al líder chino y a su esposa, Peng Liyuan.

Ambos gobiernos han manifestado la necesidad de mantener canales abiertos de comunicación a pesar de las marcadas diferencias que existen en cuestiones de comercio, minerales estratégicos y relaciones internacionales.

El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que las dos naciones tienen el deber de dialogar al nivel más alto, mientras que el embajador chino en Washington, Xie Feng, abogó por lograr una estabilidad estratégica constructiva.

El viaje concluirá el viernes 25 de septiembre con un recorrido conjunto por los Archivos Nacionales de Estados Unidos para observar documentos históricos como la Constitución y la Declaración de Independencia, en el marco de las conmemoraciones por el 250 aniversario del país norteamericano, según información de EFE.

Detalles de la llegada de Xi Jinping a Washintong

El mandatario estadounidense recibió personalmente a su invitado al pie de la escalerilla en una ceremonia que incluyó el sobrevuelo de dos bombarderos B-1 para corresponder los honores recibidos en Pekín el pasado mayo, marcando así, la primera visita de Estado de Jinping a Washington desde 2015 y el tercer encuentro presencial entre ambos líderes desde el regreso de Trump, con el fin de preservar el tono cordial y los canales de diálogo frente a la competencia estratégica.

Imágenes de la llegada de Xi Jinping

Encuentro oficial de los mandatorios Xi JInping y Donald Trump en la Base Aérea de Andrews. (Foto Prensa Libre: EFE)

Los presidentes Donald Trump y Xi Jinping durante la ceremonia de bienvenida en la Base Andrews, marcando el inicio de la visita en Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: EFE)

El presidente estadounidense, Donald Trump, rinde honores durante la ceremonia oficial de bienvenida al mandatario chino, Xi Jinping, en la Base Andrews. (Foto Prensa Libre: EFE)

*Con información de EFE