“Soy una persona de aranceles”, dice Donald Trump sobre su política comercial

Trump también vio posible que durante la reunión bilateral con Carney ambos logren encauzar una solución al conflicto comercial que enfrenta a los dos aliados desde que Estados Unidos empezó a imponer aranceles del 25 % al acero, aluminio y otros productos canadienses.

“Tenemos diferentes conceptos. El mío es un concepto de aranceles. Soy una persona de aranceles“, explicó Trump antes de añadir: “Veremos si podemos llegar al fondo del asunto hoy“.

“La idea de Mark (Carney) es más compleja pero también muy buena“, sostuvo para concluir que es “viable” llegar a un acuerdo comercial con Canadá en las próximas semanas.

Carney y Trump se reunieron durante unos 70 minutos en la localidad de Kananaskis, en las Montañas Rocosas de Canadá, poco antes del inicio de las sesiones de trabajo del G7, que se prolongarán hasta el martes.

Funcionarios canadienses y estadounidenses llevan semanas envueltos en intensas negociaciones para intentar llegar a un acuerdo que elimine los aranceles que uno y otro país se han impuesto en las últimas semanas, lo que ha dado inicio a una guerra comercial entre dos de los mayores socios económicos del mundo.

“What is holding up a deal with Canada?” – Reporter



“There are different concepts. I have a tariff concept. Mark has, uh, you uh know, a uh different concept. Which some people like. But I’m a tariff concept and a tariff person.” – Trump



What?



pic.twitter.com/ctaT8u9yPN