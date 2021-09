SpaceX: La primera misión orbital totalmente civil regresa a la Tierra después de tres días en el espacio

Cuatro grandes paracaídas frenaron el descenso de la cápsula, que será recuperada rápidamente por una nave de SpaceX.

El pasado jueves se supo que la tripulación civil de la nave Inspiration4 de SpaceX permanecía “saludable, feliz y descansando cómodamente”. Los cuatro turistas estadounidenses abordo “viajaron 5.5 veces alrededor de la Tierra, completaron su primera ronda de investigación científica y disfrutaron de un par de comidas”, dijo la firma SpaceX de Elon Musk.

Los tripulantes son el multimillonario Jared Isaacman, la asistente médica Hayley Arceneaux, la científica Sian Proctor y el ingeniero de datos aeroespaciales Chris Sembroski están orbitando la Tierra a una altura que a veces alcanza los 590 kilómetros.

Desde Twitter la firma SpaceX transmite el retorno a la Tierra de la tripulación.

Watch Dragon and the @Inspiration4x crew return to Earth → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/DqhNkdrbqi

— SpaceX (@SpaceX) September 18, 2021