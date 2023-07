“Speedy”: quién es el narcotraficante ligado al CJNG que fue condenado a cadena perpetua en EE.UU.

“Varios coconspiradores almacenaron grandes cantidades de narcóticos en el concesionario y utilizaron las ganancias de la venta de drogas para comprar vehículos con el fin de ocultar el origen de los fondos”, detallaron las autoridades en un comunicado.

Junto al presunto socio de la organización criminal liderada por “El Mencho”, otras 10 personas también fueron detenidas, quienes se declararon culpables de los cargos en su contra antes de iniciar el juicio.

Previo al inicio de su juicio, “Speedy” amenazó de muerte a uno de sus cómplices debido a que iba a testificar en su contra.

Sin embargo, el hombre reveló que González usó su negocio como fachada para distribuir droga del CJNG.

Además, “Speedy” llegó a realizar un ataque contra otro recluso que creía que podría testificar en contra suya, por lo que los delitos en su contra aumentaron y finalmente fue condenado a cadena perpetua.

La sentencia fue realizada el pasado 29 de junio por la Fiscal Federal para el Distrito Norte de Texas, Leigha Simonton, quien aseguró haber condenado a un “importante traficante de drogas de Dallas”.

Mr. Gonzalez, an associate of the Jalisco New Generation Cartel (CJNG) who called himself “Speedy,” dealt methamphetamine out of Hampton

Motors, a car dealership he owned.

