SS United States: Por qué un histórico transatlántico ubicado en el golfo de México será hundido

Las autoridades de Florida informaron recientemente que hundirán de manera controlada el SS United States, un histórico transatlántico que se encuentra en el golfo de México y que, en su momento, fue considerado el más rápido de su clase.

El transatlántico, de más de 300 metros de eslora, fue remolcado desde Filadelfia hasta Alabama en marzo de 2025 para acondicionarlo antes de convertirlo en un arrecife artificial.

Ahora, la embarcación será trasladada a Florida para iniciar los preparativos finales de su hundimiento controlado.

El objetivo, según las autoridades de Florida, es crear «el arrecife artificial más grande del mundo».

La maniobra tendrá lugar a unos 40 kilómetros al suroeste de Destin, una localidad ubicada en el extremo noroccidental de Florida, según la organización SS United States Conservancy, dedicada a preservar y difundir el legado del mayor transatlántico construido en Estados Unidos.

Alex Fogg, jefe de Recursos Naturales del condado de Okaloosa y responsable de la iniciativa, explicó en declaraciones a la cadena pública NPR que el hundimiento tendrá beneficios ambientales y económicos, ya que el arrecife atraerá una gran biodiversidad marina y a numerosos buceadores interesados en visitar los restos del barco.

The SS United States — a huge ocean liner that once ferried celebrities — is slated to be sunk to the bottom of the Gulf of Mexico next week, to become the world’s largest artificial reef. https://t.co/ZuEwY7sifC — The Washington Post (@washingtonpost) November 8, 2026

Fogg también indicó que no existían fondos ni un plan viable para restaurar el transatlántico y devolverlo al servicio, por lo que convertirlo en un arrecife artificial representaba la mejor alternativa para darle una segunda vida.

Para ello, los técnicos han limpiado los más de cien tanques de combustible del barco y despejado sus cubiertas.

Está previsto que el jueves la embarcación sea remolcada hasta el lugar designado para su hundimiento, donde se abrirán sus escotillas para permitir que descienda hasta el lecho marino.

Sin embargo, el plan podría retrasarse si prospera una demanda presentada por grupos conservacionistas, que advierten sobre los posibles riesgos ambientales derivados del hundimiento del buque.

Construido a principios de la década de 1950, el SS United States operó una ruta transatlántica regular que conectaba Estados Unidos con varios de los principales puertos europeos, hasta su retirada del servicio comercial a finales de la década de 1960 debido al auge de la aviación.

La embarcación también fue diseñada con la posibilidad de utilizarse como transporte de tropas en caso de un conflicto militar, en el contexto de la Guerra Fría, aunque nunca llegó a desempeñar esa función.

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