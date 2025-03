Supuesta limusina de Vladimir Putin explota en calles de Moscú, informa The Sun

Medios internacionales afirmaron que una limusina Aurus Senat, presuntamente parte de la flota de automóviles del presidente de Rusia, explotó la noche del 29 de marzo a unas calles de la sede del Servicio Federal de Seguridad ruso, Lubinka.

El Heraldo de México informó que la comitiva en la que viajaba el equipo de Putin sufrió un atentado cuando salía de Moscú.

The Sun explicó que el incendio comenzó en el motor del vehículo, valorado en 275 mil libras esterlinas, y se extendió al interior del automóvil.

Putin no se encontraba en la comitiva, y las autoridades no han revelado si se trató de un accidente o de un intento de asesinato contra el presidente ruso, según Forbes México.

Lea más: “Muy enojado”: Trump amenaza a Rusia con aranceles por ataques de Putin a Zelenski

De acuerdo con The Sun, trabajadores de restaurantes y bares cercanos intentaron ayudar antes de la llegada de los bomberos.

El cuerpo de socorro sofocó las llamas para poner a salvo a los tripulantes del automóvil.

El medio británico informó que no se ha revelado quién estaba usando el vehículo, pero se especula que pertenecía al Departamento de Administración de Propiedades Presidenciales de Putin.

“El incidente ocurre mientras el tirano continúa mostrando una intensa paranoia sobre complots de asesinato”, destacó The Sun.

BREAKING: A luxury limousine from Vladimir Putin’s official motorcade has reportedly exploded just blocks from FSB headquarters in Moscow.



I pray that Putin faces the same consequences that he has dealt to so many innocent Ukrainian. Anyone, “if you are listening.” pic.twitter.com/JJiXcCAfa7