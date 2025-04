“Sus últimas posesiones”: la donación de 200 mil euros que hizo el papa Francisco antes de morir

“Les donó 200 mil euros de su cuenta personal”, dijo Ambarus en declaraciones a prensa italiana este miércoles.

Según concretó, esta donación fue destinada a una fábrica de pasta del centro penitenciario para menores Casal del Marmo, en Roma.

“Le dije que tenemos una hipoteca cuantiosa para esta fábrica de pasta y que si conseguíamos cubrirla bajaríamos los precios de la pasta, venderíamos más y podríamos contratar más chicos”, agregó.

“Él me respondió: ‘Casi me quedo sin dinero, pero aún tengo algo en mi cuenta‘. Y me dio 200 mil euros“, aseguró Ambarus, que destacó la defensa que hizo Francisco de los presos durante su papado.

