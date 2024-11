Taiwán creará un grupo de trabajo para intentar mejorar las relaciones con Donald Trump y EE. UU

Durante la mañana de este miércoles 13 de noviembre, el primer ministro de Taiwán, Cho Jung-Tai, anunció la creación de un grupo de trabajo cuyo principal objetivo será "reforzar la cooperación y el compromiso" con los Estados Unidos y con su presidente electo, Donald Trump, quien criticó a la isla asiática durante su campaña electoral.

El funcionario de Taiwán participó en un encuentro con taiwaneses que residen actualmente en Estados Unidos y les aseguró que este grupo de trabajo presentará un "nuevo enfoque" que será mucho más activo y sólido en las áreas económicas y tecnológicas, con la intención de mejorar las relaciones entre ambos pueblos.

Jung-Tai manifestó públicamente que la nación estadounidense sigue liderando el bloque democrático "contra el autoritarismo y el imperialismo", por lo que el país norteamericano ha logrado mantener un rol ejemplar para los demás, y su importancia en esta lucha "es mucho más grande que en el pasado".

“En estos tiempos de grandes cambios en la política mundial, proteger la soberanía y la seguridad nacional de Taiwán no es tarea fácil. Hemos asumido mayores responsabilidades de autodefensa en la región y nos hemos alineado con el bloque democrático para preservar la paz y estabilidad”, añadió el primer ministro.

Durante su campaña electoral para las elecciones presidenciales de 2024 en los Estados Unidos, el exmandatario Donald Trump declaró que la isla de Taiwán le había robado la industria de semiconductores a Norteamérica, y a raíz de esto debían "pagarle a Washington por su defensa".

"Nos robaron el negocio de los chips. Taiwán quiere que lo protejamos pero no nos paga el dinero de la protección. Hasta la mafia te hace pagar por eso", manifestó el magnate republicano a finales de octubre, en donde también aseguró que le impondrá aranceles a las empresas extranjeras que están construyendo fábricas en EE. UU.

Taiwán una isla gobernada de forma autónoma desde 1949 y cuenta con una economía fuertemente dependiente de la exportación de productos tecnológicos, especialmente de los semiconductores, sin embargo, es considerada por China como una "provincia rebelde" y la nación asiática no acepta su independencia.

Estados Unidos es uno de los principales compradores de esos semiconductores, conocidos coloquialmente como "chips", y además, el país norteamiercano también actúa como el mayor suministrador de armas para Taiwán, a la que podría defender en caso de un conflicto armado con China.

EE. UU. normalizó las relaciones diplomáticas con el gobierno de Taiwán en 1979, aunque para China esta relación era "informal y no oficial". No obstante, en marzo de 2018, las relaciones evolucionaron a nivel oficial y de alto nivel, por lo que Estados Unidos comenzó a tener una relación más estrecha con la isla.

El Gobierno de los Estados Unidos ha establecido que la venta de equipos militares defensivos a Taiwán son para declarar la paz; ya que la estabilidad en el área "son de su interés" y además, la expresidenata taiwanesa Tsai Ing-Wen aseguró que la ayuda de los estadounidenses es importante "para la estrategia de la isla en caso de invasión".

