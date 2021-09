Talibanes aseguran que tomaron el control del valle de Panjshir, pero la resistencia envía mensaje y dice que aún sigue en la lucha

También anunció que el Frente de Resistencia Nacional (FRN), un grupo multiétnico formado por milicias y exmiembros de las fuerzas de seguridad afganas liderados por el guerrillero Ahmad Massoud, se negó a negociar su rendición ante los talibanes.

Además dijo que los lideres que se encontraban en Panjshir en este momento están desaparecidos, por lo que el grupo talibán procedió a incautar las armas que dejaron en un campamento de seguridad.

El hecho se da después de dos semanas de intensos combates en donde los talibanes aseguran que no hubo muertes de civiles pero sí detonaciones y enfrentamientos con armas de alto calibre.

Sin embargo, mientras se daba esa conferencia de prensa, el jefe de relaciones exteriores del FRN dijo en Twitter que su líder Ahmad Massoud está a salvo. El propio Massoud publicó un tuit confirmando esa información.

“La afirmación de que los talibanes hayan ocupado Panjshir es falsa“, dijo el grupo en un tuit.

Taliban’s claim of occupying Panjshir is false. The NRF forces are present in all strategic positions across the valley to continue the fight. We assure the ppl of Afghanistan that the struggle against the Taliban & their partners will continue until justice & freedom prevails.

— National Resistance Front of Afghanistan (@nrfafg) September 6, 2021