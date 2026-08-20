Temblor de 7.2 en Perú: qué se sabe de los daños y las dos personas afectadas

Este 20 de agosto se registró en el sur de Perú un terremoto de 7.2 grados, que dejó dos personas afectadas y varias viviendas dañadas.

"Hasta el momento no se han reportado daños a la salud ni afectación a las personas directamente por el sismo, esperamos que vaya pasando el momento para tener una data más real", indicó este lunes el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez.

El epicentro del terremoto se localizó a las 13 horas, hora local, a 35 kilómetros al norte del distrito de Coracora, en la región de Ayacucho, a una profundidad de 108 kilómetros.

Las autoridades no han informado sobre personas heridas o fallecidas ni sobre daños considerables en las estructuras.

Luego del sismo, en redes sociales comenzaron a circular imágenes en las que se observan nubes de polvo causadas por deslizamientos de tierra en diferentes zonas de Perú.

🔴🔴REPORTES | Así fue captado el potente terremoto que sacudió hoy a Perú, sin dejar víctimas hasta el momento: el primer reporte indicaba una magnitud 7.2, aunque más tarde fue rebajado a 6.7.



⚠️El sismo sacudió la zona sur andina peruana, localizándose a 35 kilómetros al… pic.twitter.com/hNHw0EDWrr — Jean Suriel (@JeanSuriel) August 20, 2026

Algunos usuarios empezaron a compartir material visual en el que se veían casas destruidas. Sin embargo, esos videos correspondían a otros terremotos ocurridos recientemente en otros países.

VIDEO | Un terremoto de magnitud 7,2 sacude Ayacucho, en el sur de Perú, y se percibe "fuerte" en nueve distritos cercanos al epicentro, aunque por ahora no se reportan daños, según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).



📹 Radio Sónica y Radio Parinacochas. pic.twitter.com/GiXhOXVdr5 — EFE Noticias (@EFEnoticias) August 20, 2026

Terremotos en Latinoamérica

Este último terremoto en Perú se suma a los sismos registrados recientemente en diferentes partes del mundo. Algunos han ocurrido sin mayores daños y otros dejaron personas fallecidas y graves daños en infraestructura.

🇨🇴 TERREMOTO EN COLOMBIA 🇨🇴



Daños enormes en Pereira y varias ciudades del país tras potente terremoto de magnitud 7,4.



🇨🇴 | COBERTURA ININTERRUMPIDA.

🇨🇴 | AHORA en @AlertaNews24. pic.twitter.com/PydNenQcVu — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

El más reciente fue el terremoto de 7.4 grados que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto y dejó más de 300 fallecidos.

El terremoto también deja hasta el momento 153 mil 336 familias damnificadas, formadas por 282 mil 709 personas en 476 municipios de 15 de los 32 departamentos del país.

Otro terremoto registrado en el 2026 ocurrió en Venezuela y afectó el norte del país el pasado 24 de junio.

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