Internacional
Temblor de 7.2 en Perú: qué se sabe de los daños y las dos personas afectadas
Perú registró este 20 de agosto un terremoto de magnitud 7.2, con epicentro cerca de Coracora, en la región de Ayacucho.
Captura de pantalla tomada de la pagina oficial del Instituto Geofísico del Perú que muestra el lugar del epicentro del terremoto de magnitud 7,2 ocurrido este jueves en la región andina de Ayacucho, en el sur de Perú. (Foto Prensa Libre: EFE)
Este 20 de agosto se registró en el sur de Perú un terremoto de 7.2 grados, que dejó dos personas afectadas y varias viviendas dañadas.
"Hasta el momento no se han reportado daños a la salud ni afectación a las personas directamente por el sismo, esperamos que vaya pasando el momento para tener una data más real", indicó este lunes el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez.
El epicentro del terremoto se localizó a las 13 horas, hora local, a 35 kilómetros al norte del distrito de Coracora, en la región de Ayacucho, a una profundidad de 108 kilómetros.
Las autoridades no han informado sobre personas heridas o fallecidas ni sobre daños considerables en las estructuras.
Luego del sismo, en redes sociales comenzaron a circular imágenes en las que se observan nubes de polvo causadas por deslizamientos de tierra en diferentes zonas de Perú.
Algunos usuarios empezaron a compartir material visual en el que se veían casas destruidas. Sin embargo, esos videos correspondían a otros terremotos ocurridos recientemente en otros países.
Terremotos en Latinoamérica
Este último terremoto en Perú se suma a los sismos registrados recientemente en diferentes partes del mundo. Algunos han ocurrido sin mayores daños y otros dejaron personas fallecidas y graves daños en infraestructura.
El más reciente fue el terremoto de 7.4 grados que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto y dejó más de 300 fallecidos.
El terremoto también deja hasta el momento 153 mil 336 familias damnificadas, formadas por 282 mil 709 personas en 476 municipios de 15 de los 32 departamentos del país.
Otro terremoto registrado en el 2026 ocurrió en Venezuela y afectó el norte del país el pasado 24 de junio.
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