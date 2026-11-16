Temporada de gripe en EE. UU. se intensifica más de lo normal y estos son los estados más afectados

Normalmente la temporada de gripe en Estados Unidos suele comenzar durante la temporada de otoño y dura hasta la primavera, es decir, hasta mayo del próximo año.

Sin embargo, el pasado 13 de noviembre las autoridades sanitarias de Estados Unidos informaron que la temporada de gripe en este 2027 se ha intensificado más de lo normal y tuvo un inicio más anticipado que en otros años.

De acuerdo a la última actualización publicada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) la semana pasado siete estados registraron una alta actividad gripal.

La CDC también indicó que el 3% de las consultas médicas hechas la semana pasada fueron por síntomas asociados a la gripe. Hasta el momento, el estado de Luisiana es el más afectado.

"La temporada de gripe está despegando y lo hace en una dirección que hará que se si intensifique con el paso de las semanas", dijo el Dr. Fred López, especialista en enfermedades infecciosas del Centro de Ciencias de la Salud de la LSU en Nueva Orleans para el medio PBS.

A pesar de que la actividad gripal sea mayor que en otras épocas, la CDC señala que esto no significa que esta temporada sea peor.

A mutated strain of influenza is helping fuel an early start to the flu season, prompting experts to urge Americans to get their shots ASAP.



Positive flu tests for this time of year have hit highs not seen in a decade, according to CDC data.



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Cifras

La CDC señala que hasta el momento se estiman al menos 2,6 millones de casos de gripe en lo que va dela temporada.

De estos casos, se han registrado 36 mil hospitalizaciones y 2 mil 100 fallecimientos.

Anna Durbin, especialista de la Universidad Johns Hopkins, indicó a medios estadounidenses que la tasa de hospitalizaciones por gripe, que empezó a mediados de octubre, fue la más alta en más de 15 años.

La actividad gripal comenzó, según la CDC, en el sur y oeste de EE. UU., y hasta el momento, los estados más afectados son:

California

Luisiana

Oregón

Carolina del Sur

Tennessee

Texas

Washington

Las autoridades sanitarias prevén que los casos de gripe aumenten con el pasar del tiempo, principalmente por los viajes que muchos estadounidenses harán a finales de noviembre por las celebraciones del Día de Acción de Gracias.

¿Qué cepa lo provoca?

Las autoridades sanitarias indican que la mayor parte de los casos de gripe registrados corresponden a una variante del virus H1N1, la cual fue denominada como G155E.

Las investigaciones arrojan que esta variante tiene una evasión particular en el sistema inmunitario.

Sin embargo, la CDC afirma que las vacunas actuales "pueden reconocer" la variante. De hecho, el inmunólogo Andrew Pekosz reiteró que la efectividad de las vacunas a la variante se conocerá con el paso del tiempo, pero subrayó que, hasta el momento, no hay motivos de preocupación.

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