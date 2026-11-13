Por qué la simple vacuna de la gripe podría ser un arma sorpresa contra el cáncer

En un pequeño ensayo clínico realizado en Ohio, los médicos inyectaron una vacuna antigripal común directamente en los tumores cutáneos de los pacientes, con la esperanza de engañar al sistema inmunitario y hacerle confundir el cáncer con una infección.

La estratagema pareció surtir efecto. Las células inmunitarias inundaron la mayoría de los tumores inyectados. Para cuando los cirujanos extirparon los cánceres, más de un tercio de los pacientes mostraban signos de remisión tumoral. En algunos casos, no quedaba rastro de cáncer.

El ensayo incluyó solo a 18 pacientes y careció de un grupo de comparación, por lo que los resultados distan mucho de demostrar la eficacia del método.

Sin embargo, sugieren una posible solución económica y accesible para ayudar a los pacientes con cáncer, y ofrecen una alternativa a las vacunas contra el cáncer, un campo que últimamente se ha centrado en inyecciones personalizadas y muy costosas diseñadas para coincidir con las mutaciones del tumor de cada paciente.

Los resultados se presentaron la semana pasada en la reunión anual de la Sociedad para la Inmunoterapia del Cáncer en Phoenix.

El mes pasado, investigadores informaron que una de estas vacunas de ARNm personalizadas, de Moderna y Merck, redujo el riesgo de recurrencia del melanoma en un 42 % cuando se administró junto con un fármaco inmunoestimulante estándar después de la cirugía. Sin embargo, cada una de estas vacunas debe diseñarse y fabricarse a medida para cada paciente.

En cambio, la vacuna contra la gripe viene lista para usar. Es barata, está disponible en todas partes y no necesita ninguna preparación.

"Me encanta el concepto", dijo Marcin Kortylewski, inmunólogo especializado en cáncer de City of Hope, un importante centro sin fines de lucro de investigación y tratamiento del cáncer en California, quien no participó en el ensayo. "Es un procedimiento relativamente sencillo. Se tolera bastante bien. Y parece tener un efecto inmunoestimulante muy claro".

No resulta obvio por qué una vacuna diseñada para combatir la gripe debería tener algún efecto sobre un tumor. Pero la vacuna no enseña al cuerpo a reconocer el cáncer; simplemente provoca una reacción en el lugar donde se encuentra el tumor.

Muchos cánceres sobreviven manteniéndose discretos, emitiendo señales que calman el tejido circundante y mantienen a raya a las células inmunitarias. Una dosis de la vacuna antigripal rompe esa calma. Llegan refuerzos, entre ellos células exploradoras que capturan fragmentos de cualquier elemento extraño y los guían. Rebuscando entre un campo de células cancerosas moribundas, estas exploradoras recogen fragmentos del tumor y dirigen las células asesinas del cuerpo hacia él.

En ratones, la estrategia funciona. Los investigadores del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio se propusieron averiguar si ocurre lo mismo en humanos.

Cada uno de los 18 voluntarios del estudio padecía melanoma, un cáncer de piel susceptible de extirpación quirúrgica. Primero recibieron una vacuna antigripal estándar en el brazo. Un par de días después, y nuevamente 12 días más tarde, se les administró la misma vacuna directamente en los tumores. La mayoría de los pacientes recibieron el triple de la dosis habitual con cada inyección en el tumor. Ninguno presentó efectos secundarios graves.

Dos semanas después, los médicos extirparon los tumores y examinaron el tejido al microscopio. Encontraron una gran cantidad de células inmunitarias en la mayoría de las muestras. Los análisis de sangre realizados antes y después del tratamiento revelaron una situación similar: un sistema inmunitario activado, con cambios significativos en los niveles de moléculas de señalización que promueven la inflamación y células inmunosupresoras.

Lea también: ¿Por qué la ansiedad puede empeorar por la noche y qué hacer al respecto?

En siete de los 18 pacientes, los tumores mostraron signos de regresión al momento de la cirugía. En tres, no quedó ni una sola célula cancerosa.

“Se observó un patrón bastante llamativo”, dijo Ian Garbarine, residente de cirugía de la Universidad Estatal de Ohio, quien presentó los hallazgos en la reunión de Phoenix. Sospecha que la vacuna contra la gripe podría ser aún más efectiva si se combina con medicamentos como Keytruda y Opdivo, inhibidores de puntos de control que liberan los frenos del sistema inmunitario.

En experimentos

El equipo está probando inyecciones repetidas en el tumor junto con estas terapias farmacológicas inmunoactivadoras en personas cuyo melanoma se ha diseminado y no se puede extirpar mediante cirugía.

La historia aconseja cautela. Otros fármacos diseñados para movilizar el sistema inmunitario desde el interior de un tumor se mostraron prometedores en ensayos iniciales, pero fracasaron en fases posteriores de las pruebas, señaló Kortylewski. E incluso si la estrategia resulta exitosa, solo funcionaría en tumores accesibles mediante punción.

“Estamos en una fase inicial”, dijo, “y se requieren lesiones accesibles para su administración local”.

Pero pocas ideas en oncología son tan fáciles de probar. La vacuna ya está disponible, es barata y se utiliza en todas las clínicas, por lo que otros también la están investigando.

En el Instituto Oncológico Dana-Farber, el oncólogo Karam Khaddour está probando la misma estrategia en un tipo diferente de cáncer de piel, conocido como carcinoma de células escamosas, que surge de las células planas y escamosas que componen la capa externa de la piel, en lugar de las células productoras de pigmento que dan origen al melanoma.

Estos cánceres suelen curarse solo con cirugía, pero existe el riesgo de que la enfermedad reaparezca o, en casos excepcionales, se extienda más allá de la piel. Khaddour explicó que, al estimular la respuesta inmunitaria mientras el tumor aún está presente, espera crear defensas que puedan eliminar las células cancerosas que el bisturí no haya alcanzado.

Pero los tumores de piel son un caso sencillo. Están al alcance de la mano para aplicarles una vacuna.

En Dinamarca, los cirujanos han puesto su mira en un tipo de tumor menos accesible. En un pequeño ensayo que concluyó hace unos años, inyectaron vacunas antigripales directamente en cánceres del intestino grueso y el recto mediante un endoscopio introducido desde abajo.

Al igual que los melanomas inyectados en el ensayo de Ohio, los cánceres de recto tratados de esta manera terminaron repletos de células inmunitarias que combatían el cáncer. Pero estos tumores colorrectales se mantuvieron firmes, apenas reduciéndose al momento de la cirugía.

Mikail Gögenur, investigador del ensayo clínico del Hospital Universitario de Zelanda en Dinamarca, sospecha que el calendario de vacunación fue el culpable. En el estudio, en el que participaron 10 personas, los tumores se extirparon apenas una o dos semanas después de la vacuna contra la gripe, y las células inmunitarias recién activadas podrían necesitar más tiempo para lanzar un ataque completo, explicó.

Su equipo está combinando la vacuna contra la gripe con Keytruda en un ensayo de seguimiento que consiste en esperar aproximadamente un mes después de la administración de la vacuna antes de realizar la cirugía.

Otro factor que podría explicar la diferencia en los resultados es la preparación inmunitaria. Los pacientes de Ohio recibieron una vacuna antigripal convencional en el brazo antes de que se les administrara cualquier vacuna en los tumores, con la idea de que un sistema inmunitario ya alertado ante la influenza reaccionaría con mayor intensidad cuando las mismas señales de peligro aparecieran dentro de un melanoma. Los pacientes daneses no recibieron ninguna vacuna preparatoria.

Existen algunos indicios que respaldan esta idea. El año pasado, investigadores del Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas informaron que los pacientes con cáncer de pulmón avanzado o melanoma que recibieron la vacuna contra la COVID-19 dentro de los cien días posteriores al inicio de un tratamiento con inhibidores de puntos de control inmunitario vivieron significativamente más tiempo.

Un estudio más reciente realizado en Suecia documentó un beneficio similar en la supervivencia de personas que recibieron la vacuna contra la gripe estacional mientras recibían tratamiento con inhibidores de puntos de control inmunitario.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Un creciente número de investigaciones apunta en la misma dirección, afirmó Catherine Wu, oncóloga e investigadora de vacunas contra el cáncer en Dana-Farber. Una vacuna común, ya sea administrada mediante inyección en el brazo o directamente en el tumor, podría estimular el sistema inmunitario para combatir el cáncer.

“Es emocionante”, dijo. “El hecho de que se pueda administrar algo como una vacuna contra la gripe que le dé un impulso al sistema inmunológico y lo reactive demuestra el gran poder de las sustancias que activan el sistema inmunitario”.