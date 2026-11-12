Tres increíbles maneras en que la inquietud beneficia su salud

¿Mueve la rodilla al realizar una tarea ardua, tamborilea con el pie mientras responde correos electrónicos o golpea los dedos contra un bloc de notas durante una reunión? Estos comportamientos cotidianos suelen interpretarse como signos de inquietud.

Pero, ¿y si estos movimientos aparentemente triviales, conocidos como nerviosismo, pudieran ser beneficiosos para su salud?

"Cuando hablamos de inquietud, en realidad nos referimos a la tendencia del sistema nervioso a mantener el cuerpo en movimiento”, explicó David Perlmutter, neurólogo certificado en Clearwater, Florida, y autor de siete libros superventas del New York Times. Perlmutter añadió que la inquietud no es necesariamente un mal hábito; simplemente puede ser la respuesta del cerebro al sedentarismo.

“Solemos pensar que el movimiento solo cuenta cuando hacemos ejercicio”, añadió Perlmutter. Pero, al parecer, incluso los movimientos pequeños y aparentemente insignificantes pueden tener efectos positivos para la salud, como mejorar la circulación, la forma en que el cuerpo procesa el azúcar y la capacidad de concentración.

A continuación, analizamos con más detalle cómo la inquietud puede ayudar a introducir pequeños momentos de movimiento en tu día a día y cómo estos pueden manifestarse como microbeneficios para la salud.

Inquietud y flujo sanguíneo

Normalmente, las contracciones musculares de las piernas ayudan a que la sangre regrese del tren inferior al corazón, manteniendo así un flujo sanguíneo saludable. Permanecer sentado prácticamente inmóvil durante horas puede disminuir el flujo sanguíneo en la parte inferior del cuerpo, lo que puede provocar rigidez muscular e hinchazón leve en las piernas y los pies.

Pero incluso pequeños movimientos al estar sentado pueden ayudar a reactivar la circulación sanguínea, afirmó Milica McDowell, fisioterapeuta en Bozeman, Montana, y autora del libro Walk. Si bien moverse inquietamente no proporciona los mismos beneficios que una caminata de 30 minutos o una sesión de entrenamiento de fuerza, puede ayudar a mantener la sangre oxigenada en movimiento por todo el cuerpo y reducir la acumulación de líquidos, explicó McDowell.

En un pequeño estudio del 2016, los investigadores pidieron a 11 adultos jóvenes sanos que se sentaran durante tres horas, manteniendo una pierna inmóvil mientras movían la otra repetidamente durante un minuto cada cinco minutos. Descubrieron que este pequeño movimiento producía un aumento sustancial (aunque temporal) del flujo sanguíneo a través de la arteria poplítea, que recorre la parte posterior de la rodilla, en la pierna que se movía. Además, la misma arteria en la pierna inmóvil tenía menor capacidad para dilatarse en respuesta a un aumento del flujo sanguíneo, lo que podría indicar una función vascular reducida.

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Otras investigaciones sugieren que movimientos más específicos, como las elevaciones de pantorrillas sentado, también pueden ayudar a mejorar la circulación. En un estudio de 2026 con 34 adultos jóvenes sanos, los investigadores descubrieron que una breve rutina sentados que combinaba elevaciones de talones y estiramientos de piernas después de una hora de estar sentados duplicaba con creces el flujo sanguíneo a través de la vena poplítea, que transporta la sangre desde la parte inferior de la pierna hacia el corazón.

Por este motivo, McDowell considera que las elevaciones de pantorrillas sentado son uno de los "mejores ejercicios para aliviar la ansiedad".

Inquietud y salud metabólica

Cuando los músculos se contraen, absorben glucosa (azúcar) del torrente sanguíneo para usarla como energía, explicó Gillian Goddard, endocrinóloga, profesora adjunta de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York y autora de El ciclo hormonal. Esto favorece una respuesta saludable a la insulina y ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en sangre.

Según Goddard, incluso pequeños movimientos, como golpear el suelo con los pies o mover las piernas, pueden activar este proceso.

En un pequeño estudio, 20 adultos con obesidad bebieron una bebida con glucosa y luego pasaron tres horas sentados o moviendo las piernas intermitentemente. Los investigadores descubrieron que, cuando los participantes se movían, sus niveles de glucosa e insulina aumentaban menos en respuesta a la bebida que cuando permanecían quietos, lo que sugiere que incluso pequeñas contracciones musculares repetidas pueden ayudar al cuerpo a regular el azúcar en la sangre después de comer.

El movimiento constante también contribuye a la termogénesis de la actividad no relacionada con el ejercicio (NEAT, en inglés), que es la energía que se gasta con los movimientos cotidianos fuera del ejercicio. Una revisión científica de 2023 destacó estudios que mostraron que las personas que se movían constantemente estando sentadas quemaban aproximadamente un 46% más de energía que cuando permanecían sentadas. Si bien esto no se traduce necesariamente en una cantidad sustancial de calorías, pueden acumularse a lo largo del día o la semana.

Inquietud y concentración

“El efecto cognitivo de la inquietud varía significativamente de una persona a otra debido a las diferencias en la química cerebral basal, los estilos de procesamiento sensorial y la naturaleza específica de la tarea que se realiza”, dijo Doha Ayish, neurólogo certificado por la junta del Hospital Houston Methodist West.

La inquietud puede ayudar a algunas personas a mantenerse concentradas, especialmente durante tareas que requieren atención sostenida. Esto puede ser particularmente cierto para las personas con TDAH.

En un estudio del 2024 con 70 adultos con TDAH, los investigadores registraron los movimientos de los participantes mientras realizaban una tarea de atención. Descubrieron que una mayor inquietud se asociaba con la correcta realización de la tarea. Los investigadores sugirieron que el movimiento podría ayudar a las personas con TDAH a mantener el nivel de activación y alerta necesarios para mantener la atención.

"El cerebro funciona mejor dentro de un rango óptimo de activación", explicó Perlmutter. "Si es demasiado baja, nos volvemos somnolientos, apáticos y nos distraemos con facilidad. Si es demasiado alta, podemos sentirnos ansiosos o abrumados", añadió. "Los movimientos pequeños y repetitivos pueden ayudar a algunas personas a regular ese nivel de activación y a mantenerse concentradas en lo que están haciendo".

Movimientos inquietos y movimientos más amplios

Ahmet Arac, neurólogo certificado y profesor adjunto de neurología en la Facultad de Medicina David Geffen de la UCLA, afirmó que, si bien los estudios demuestran que el movimiento de las piernas puede aumentar el flujo sanguíneo a la zona en movimiento y favorecer el metabolismo, los efectos son a corto plazo y, en el mejor de los casos, modestos.

Y a pesar de sus posibles beneficios, la inquietud por sí sola no puede contrarrestar las consecuencias para la salud de estar sentado durante mucho tiempo. "No hay pruebas contundentes de que la inquietud sea suficiente para superar los efectos adversos para la salud de un estilo de vida sedentario, especialmente si se compara con un estilo de vida activo que incluya ejercicio cardiovascular regular", afirmó.

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Si pasa la mayor parte del día sentado, intente incorporar más actividad física a su vida siempre que pueda para contrarrestar el sedentarismo: esto podría significar programar pausas para moverse a lo largo del día (incluso un breve paseo puede ayudar), dedicar tiempo al ejercicio intencional o simplemente ser más activo fuera del horario laboral, como por las tardes y los fines de semana.

Y cuando realmente no pueda levantarse durante largos periodos de tiempo, intente moverse intencionadamente. McDowell recomienda movimientos que activen los músculos de las piernas, como elevaciones de pantorrillas sentado, golpeteo de dedos de los pies, círculos de tobillo o estirar y flexionar las piernas periódicamente.

No es lo mismo que salir a correr o levantar pesas, "pero es mejor que estar sentado sin hacer nada", dijo Goddard.