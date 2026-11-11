¿Por qué sigue tosiendo semanas después de un resfriado y qué puede hacer al respecto?

La mayoría de las infecciones respiratorias, como el resfriado común, la gripe, el covid-19 y el VRS, son causadas por virus y suelen remitir en una o dos semanas. La tos suele ser el último síntoma en desaparecer.

Cuando la tos persiste mucho después de haberse recuperado, es posible que se trate del síndrome de tos postviral (a veces llamado tos postinfecciosa), según Megan Conroy, neumóloga y médica de cuidados intensivos del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio.

Se trata de una tos que persiste entre tres y ocho semanas después de que una infección respiratoria haya desaparecido, y hasta el 25 por ciento de los adultos que contraen una de estas infecciones la padecerán.

Consultamos a expertos sobre por qué se produce el síndrome de tos postviral y qué se debe hacer (y evitar) para obtener alivio.

¿Qué causa una tos persistente tras una infección?

No está del todo claro por qué sucede, pero los expertos creen que algunos virus pueden dejar inflamación en los pulmones y daños residuales en la superficie epitelial, o revestimiento, de las vías respiratorias, dijo Conroy.

Otros problemas también pueden influir en la aparición o empeorar la tos posviral. Uno de los más frecuentes, según Conroy, es el síndrome de tos de las vías respiratorias superiores, o lo que muchos conocen como goteo posnasal, que puede ocurrir cuando la mucosidad de los senos paranasales gotea hacia atrás y activa los receptores de la tos en la garganta.

Otro factor común que contribuye a este problema es el reflujo. Si bien es más conocido por causar acidez estomacal, no siempre es así, explicó Conroy. En una forma llamada reflujo laringofaríngeo, partículas microscópicas de ácido estomacal y enzimas digestivas regresan hasta las vías respiratorias superiores, provocando tos y, a veces, una sensación de nudo en la garganta, ya sea en lugar de la acidez estomacal clásica que ocurre cuando el reflujo llega al esófago, más abajo, o junto con ella.

También es posible que el resfriado o la gripe inicial hayan desencadenado una afección respiratoria subyacente.

"Algunas personas pueden tener una forma leve de asma o una inflamación preexistente de las vías respiratorias similar al asma, que podría manifestarse solo después de una infección viral", explicó Conroy.

Con el tiempo, una tos posviral puede provocar más tos al sobreestimular los nervios de las vías respiratorias. "Puede convertirse en lo que llamamos hipersensibilidad a la tos", explicó Conroy, que ocurre cuando los nervios de la tos están "tan hiperactivos" que reaccionan fácilmente incluso a desencadenantes menores, como cambios de temperatura o un leve reflujo ácido o goteo posnasal.

Cosas que pueden empeorar la tos

Algunos factores ambientales y comportamientos pueden provocar o empeorar una tos postinfecciosa, entre ellos:

Aire frío y seco o cambios en la humedad o la temperatura. Conroy recomienda usar una mascarilla o cubrirse la boca y la nariz con una bufanda al salir a la calle en invierno para conservar algo de calor y humedad en la respiración y reducir el impacto en las vías respiratorias. Elisabeth Fowlie Mock, médica de familia en Bangor, Maine, y miembro de la junta directiva de la Academia Estadounidense de Médicos de Familia, sugirió invertir en un humidificador, especialmente si vive en un clima seco o mantiene la calefacción encendida durante la mayor parte del invierno.

Conroy recomienda usar una mascarilla o cubrirse la boca y la nariz con una bufanda al salir a la calle en invierno para conservar algo de calor y humedad en la respiración y reducir el impacto en las vías respiratorias. Elisabeth Fowlie Mock, médica de familia en Bangor, Maine, y miembro de la junta directiva de la Academia Estadounidense de Médicos de Familia, sugirió invertir en un humidificador, especialmente si vive en un clima seco o mantiene la calefacción encendida durante la mayor parte del invierno. Alérgenos comunes como la caspa de las mascotas o los ácaros del polvo. Una respuesta alérgica puede aumentar la producción de mucosidad, lo que puede provocar que gotee más por la garganta, explicó Conroy.

Una respuesta alérgica puede aumentar la producción de mucosidad, lo que puede provocar que gotee más por la garganta, explicó Conroy. Hacer ejercicio intenso. El esfuerzo que te deja sin aliento puede provocar un ataque de tos, explicó Mock. Lo mejor es optar por actividades menos extenuantes durante la recuperación.

El esfuerzo que te deja sin aliento puede provocar un ataque de tos, explicó Mock. Lo mejor es optar por actividades menos extenuantes durante la recuperación. Fumar o vapear. Inhalar estas sustancias puede sobrecargar los pulmones y provocar tos incluso cuando no se está enfermo, por lo que sin duda pueden empeorar una tos ya existente, dijo Conroy.

Cómo obtener algo de alivio

Según Conroy, no existen muchas soluciones comprobadas para aliviar la tos posviral. La mayoría de los casos se resuelven solos con el tiempo. Mientras tanto, tomar una cucharadita de miel varias veces al día puede recubrir la garganta y aliviar la tos.

Si la tos persistente viene acompañada de sensación de mucosidad en la garganta o los senos paranasales, puede ser conveniente probar un aerosol nasal con esteroides o un antihistamínico oral, así como la irrigación nasal, para eliminar el exceso de mucosidad, dijo Conroy.

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Y si sospecha que el reflujo ácido está empeorando su tos, procure evitar los alimentos picantes y a base de tomate, el chocolate, la cafeína y el alcohol; coma cantidades más pequeñas de comida a la vez; y permanezca erguido, en lugar de acostado, durante un par de horas después de comer, añadió.

Cuándo consultar a un médico

Aunque la mayoría de las toses postinfecciosas desaparecen por sí solas a las ocho semanas de una infección viral, es importante consultar a un médico si también presenta otros síntomas persistentes de resfriado o gripe que no mejoran, o si aparecen nuevos síntomas, explicó Mock. (Si los síntomas reaparecen o empeoran alrededor del décimo día, o si desarrolla fiebre alta o dificultad para respirar, podría tratarse de una infección bacteriana secundaria como neumonía o sinusitis).

Si usted pertenece a un grupo de alto riesgo de sufrir complicaciones por una infección respiratoria, incluyendo si tiene más de 60 años, fue o sigue siendo fumador durante mucho tiempo o padece una afección pulmonar como asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Mock recomienda que consulte a su médico de cabecera o acuda a un centro de atención de urgencias si la tos persiste durante dos semanas.

Si la tos postviral interfiere con su capacidad para realizar sus actividades diarias, empeora o dura más de ocho semanas, es posible que se trate de una tos crónica causada por otra afección, que un médico también puede diagnosticar y tratar, según Conroy.

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Por ejemplo, el asma de aparición en la edad adulta —que según las investigaciones puede desencadenarse por infecciones respiratorias— puede tratarse con medicamentos que actúan sobre la inflamación de las vías respiratorias. Y el reflujo laringofaríngeo puede tratarse con una terapia de alginato, "una sustancia gelatinosa que se toma con las comidas y que crea una barrera protectora sobre el estómago", explicó Conroy.

*Extracto de nota de The Washington Post.