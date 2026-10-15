Estas infecciones comunes pueden causar cáncer: ¿Cómo reducir el riesgo?

Según un estudio reciente de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, alrededor del 12% de los nuevos casos de cáncer en todo el mundo en el 2024 fueron causados ​​por agentes infecciosos como virus y bacterias.

Eso significa que una parte considerable de la carga del cáncer en todo el mundo es prevenible con las herramientas que ya tenemos, incluidas las vacunas y otras medidas preventivas, dijeron los investigadores.

“Tenemos objetivos muy concretos”, afirmó Gary Clifford, epidemiólogo especializado en cáncer y uno de los autores del estudio publicado en The Lancet Oncology. “Ya contamos con muchas herramientas para combatir estos virus”.

Varias enfermedades infecciosas, como el virus del papiloma humano (VPH) y el virus de Epstein-Barr, tienen vínculos conocidos con el cáncer. Los virus y otras enfermedades infecciosas pueden causar cáncer de diversas maneras: provocando mutaciones en la capacidad de reproducción celular, induciendo inflamación crónica y debilitando el sistema inmunitario.

“Los virus no están diseñados ni han evolucionado para causar cáncer”, dijo Clifford. “Pero puede ser un efecto secundario”.

¿Qué infecciones se relacionaban con el cáncer?

Investigaciones recientes han ampliado el abanico de cánceres asociados a algunas enfermedades infecciosas y microorganismos, según expertos. El estudio más reciente incluyó cánceres relacionados con el VIH, que se ha vinculado a un tipo raro de cáncer de ojo y aumenta el riesgo de cáncer por otras infecciones.

El virus de Epstein-Barr, antes asociado principalmente a un tipo raro de cáncer de cabeza y cuello, también se ha relacionado con el cáncer de estómago.

En la mayoría de los casos, estas enfermedades rara vez causan cáncer, y otros factores pueden influir en el riesgo que tiene una persona de padecerlo, según los expertos.

En el presente estudio, las principales causas infecciosas de cáncer incluyeron:

El VPH puede causar cáncer de cuello uterino y otros tipos de cáncer. La Organización Mundial de la Salud afirma que el cáncer de cuello uterino es el quinto cáncer más común entre las mujeres a nivel mundial.

La Helicobacter pylori es una bacteria que generalmente se transmite por falta de higiene o alimentos contaminados, causa infecciones estomacales y puede provocar cáncer de estómago.

El virus de Epstein-Barr, una infección común pero a menudo asintomática que se transmite a través de la saliva y otros fluidos corporales, puede causar cáncer nasofaríngeo y otros tipos de cáncer.

La hepatitis B, que puede causar cáncer de hígado, se contrae a través del contacto sexual, agujas y durante el parto. Se transmite por la sangre, el semen u otros fluidos corporales.

En conjunto, estas enfermedades contribuyeron a alrededor de 2.3 millones de nuevos casos de cáncer en el 2024, lo que representa el 12 por ciento de los 20 millones de nuevos casos de cáncer registrados ese año.

Esa proporción es similar a la de 2018, cuando la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer realizó su último estudio similar. En aquel entonces, los investigadores estimaron que alrededor del 13 por ciento de los nuevos casos de cáncer se debían a infecciones.

Lorelei Mucci, profesora de epidemiología en la Universidad de Harvard que no participó en el estudio, dijo que era "alarmante" que la proporción de casos no haya cambiado en seis años.

“Eso es un verdadero fracaso de la salud pública”, dijo Mucci. “Sabemos muy bien cómo prevenir muchos de estos cánceres evitando la infección”.

Harriet Rumgay, epidemióloga de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer y otra de las autoras del estudio, advirtió sobre la conveniencia de no comparar directamente ambos estudios, ya que el más reciente incorporó una gama más amplia de cánceres asociados con enfermedades infecciosas, pero coincidió en que las tendencias se han mantenido en gran medida similares.

¿Cómo se puede reducir el riesgo?

Según los expertos, las medidas ya existentes, como el uso de preservativos, las vacunas contra el VPH y las pruebas de detección del cáncer de cuello uterino, pueden prevenir las infecciones y los cánceres asociados a enfermedades infecciosas.

La vacuna contra el VPH: La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) recomienda comenzar la serie de vacunación contra el VPH entre los 9 y los 12 años. La vacuna se puede administrar a personas mayores que no la recibieron a esa edad, pero su efectividad disminuye con la edad.

Según la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP), se recomienda la vacuna contra la hepatitis B para todos los bebés, comenzando con una dosis dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento y seguida de dos dosis adicionales para lograr una inmunidad a largo plazo.

Clifford afirmó que gran parte de la carga de cánceres asociados a infecciones se debe a las disparidades entre países en el acceso a las vacunas y a las pruebas de detección del cáncer. Añadió que la aceptación de la vacuna contra el VPH ha aumentado en los últimos años, lo que podría reducir las tasas de cánceres asociados a este virus en el futuro.

“El impacto se hará sentir”, dijo Clifford. “Los grupos vacunados ya están protegidos, pero aún no lo hemos visto reflejado en las tasas de cáncer, pero lo veremos”.

Mucci advirtió de que el progreso podría verse amenazado por la reticencia a la vacunación y la reducción de la ayuda exterior y el apoyo a los programas de salud mundiales por parte de la administración Trump.

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Tanto la vacuna contra el VPH como la vacuna contra la hepatitis B han formado parte de la revisión de las recomendaciones de vacunación infantil llevada a cabo por la administración Trump, lo que ha puesto en entredicho las directrices vigentes desde hace tiempo para estas dos vacunas que previenen el cáncer.

Las autoridades sanitarias federales tomaron medidas para poner fin a la recomendación de vacunar universalmente contra la hepatitis B al nacer y reducir el número de dosis recomendadas de la vacuna contra el VPH. Sin embargo, un juez federal suspendió esos cambios en marzo, restableciendo el calendario de vacunación infantil anterior de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades mientras continúa el proceso judicial.